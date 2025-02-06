北投慈后宮遶境2月8日登場 連兩年打架...警開座談會防滋事

北投慈后宮是北投地區年代最久的媽祖廟，即將在後天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，有鑒於去年度遶境陣頭跟民眾碰撞起口角，雙方持辣椒水、利刃攻擊，前年度遶境陣頭跟機車騎士因讓路問題口角，陣頭一夥人當街爆走圍毆，北投警方召開座談會，簽署包括低噪音、零鬥毆等6大目標行動公約，期許共同維護遶境文化。

警方指出，為了避免宮廟陣頭在遶境時發生衝突，遶境前特意召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開「北投慈后宮慶典遶境座談會」，並簽署「優質宮廟、文化北投－6大目標行動公約」，應遵守「各自主管理」、「低環保噪音」、「零聚眾鬥毆」、「交通要順暢」、「警民共協力」及「社會真期待」等約定。

警方說，組織犯罪條例第3條第2項、第4項有關禁止幫派相關連結之事物出現，提醒各紅壇應依台北市展演用臨時性建築物管理辦法申請許可，並約制告誡嚴禁提供毒品、攜帶具殺傷力器械、不得違反刑事法令及嚴禁穿著幫派制服或旗幟等注意事項。