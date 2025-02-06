快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

聽新聞
0:00 / 0:00

北投慈后宮遶境2月8日登場 連兩年打架...警開座談會防滋事

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北投慈后宮是北投地區年代最久的媽祖廟，即將在後天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，有鑒於去年度遶境陣頭跟民眾碰撞起口角，雙方持辣椒水、利刃攻擊，前年度遶境陣頭跟機車騎士因讓路問題口角，陣頭一夥人當街爆走圍毆，北投警方召開座談會，簽署包括低噪音、零鬥毆等6大目標行動公約，期許共同維護遶境文化。

警方指出，為了避免宮廟陣頭在遶境時發生衝突，遶境前特意召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開「北投慈后宮慶典遶境座談會」，並簽署「優質宮廟、文化北投－6大目標行動公約」，應遵守「各自主管理」、「低環保噪音」、「零聚眾鬥毆」、「交通要順暢」、「警民共協力」及「社會真期待」等約定。

警方說，組織犯罪條例第3條第2項、第4項有關禁止幫派相關連結之事物出現，提醒各紅壇應依台北市展演用臨時性建築物管理辦法申請許可，並約制告誡嚴禁提供毒品、攜帶具殺傷力器械、不得違反刑事法令及嚴禁穿著幫派制服或旗幟等注意事項。

警方表示，慈后宮遶境為北投區年度盛大宗教活動，遶境過程應保持市容整潔、降低炮竹聲響，並責由慈后宮主委及幹事建立遶境名冊，及指定糾察員在場協助疏導交通順暢及維持秩序，並強調嚴禁聚眾鬥毆及幫派分子藉機滋擾，警方將與廟方共同守護本土宗教文化。

北投分局長李紹榆召開座談會，維護慈后宮遶境文化。記者翁至成／翻攝
北投分局長李紹榆召開座談會，維護慈后宮遶境文化。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝
北投慈后宮遶境活動2月8日舉行，北投警召集各宮廟、陣頭及紅壇等負責人到場，召開座談會，並簽署行動公約，宣示捍衛社會秩序約交通安全。記者翁至成／翻攝

北投 遶境 陣頭

延伸閱讀

新港奉天宮媽祖元宵遶境 全程7天6夜徒步賜福

彰化花壇白沙坑用燈籠組燈排 民眾扛燈排遶境慶元宵

馬鳴山鎮安宮元宵遶境吃飯擔呷平安 月眉村民總動員

台中九庄媽遶境八庄挺一庄 繞境隊伍年輕化誠意滿滿

相關新聞

北投慈后宮遶境2月8日登場 連兩年打架...警開座談會防滋事

北投慈后宮是北投地區年代最久的媽祖廟，即將在後天（8日）舉辦北投聖母文化節遶境活動，有鑒於去年度遶境陣頭跟民眾碰撞起口角...

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！ 北檢行政調查結果全文曝

台北地檢署徐名駒等5名檢察官去年與民進黨新潮流大老吳乃仁，在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA」餐敘，台北地檢署...

柯文哲轟「含血噴人」 鍾小平反擊：鹹濕對話有被爆過

台北市議員鍾小平指民眾黨前主席柯文哲收賄3、4億元，柯文哲在去年收押前，由黨發言人吳怡萱提刑事自訴，柯文哲日前則在獄中委...

影／精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，死者蔡女對佛像「行跪拜禮」叩首懺悔、剃髮出家，強迫跪拜體罰過程中不排除腳踹、壓頭，致身體不堪...

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

民進黨大老吳乃仁去年耶誕節時期，在米其林日料名店「AD ASTRA」夜宴北檢徐名駒等5名檢察官，由於餐費高達6萬元，引發...

北市精舍女屍 生前被逼剃髮出家

台北市精舍殺人案有重大進展。檢方查出，蔡姓女信徒疑作帳出錯致虧損，作家王薀指示「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。