柯文哲轟「含血噴人」 鍾小平反擊：鹹濕對話有被爆過

台北市議員鍾小平指民眾黨前主席柯文哲收賄3、4億元，柯文哲在去年收押前，由黨發言人吳怡萱提刑事自訴，柯文哲日前則在獄中委由律師遞狀，批鍾含血噴人。鍾小平今天受訪表示，所講都有所本，認為吳是要選議員，現在案子冷掉，「要蹭就讓她蹭。」

柯文哲因京華城案起訴羈押禁見，他曾被鍾小平指控收賄數億元、「1500」比特幣及與女記者傳鹹濕訊息，吳怡萱代柯自訴誹謗罪。柯文哲在台北看守所遞狀，指經檢方偵辦，並無鍾指摘事實，鍾含血噴人，請法官法辦以維護清譽。

鍾小平說，所講的都有所本，比特幣的事情也有台商相關錄音，會將物證拿到地方法院給法官，而鹹濕對話，就是2014年柯文哲追求一名父親罹癌的女記者，這些都有被爆過。

鍾小平也說，收京華城3、4億元也是自由時報先報導出來後，他在政論節目上引用，並且有強調「如果有的話，依照經驗去分潤下去的金額......」，所以這次刑事自訴反而是自己將自己陷於貪汙疑雲。

尤其此次是民眾黨發言人吳怡萱提起刑事自訴，鍾小平認為，此舉當然是要選議員，咬一個有知名度的人，並製造仇恨值，「我有多久沒有講柯文哲、案子已經冷掉。吳怡萱要蹭，我就讓她蹭，這是要集結萬華白營的票，常理。」