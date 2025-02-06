快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲轟「含血噴人」 鍾小平反擊：鹹濕對話有被爆過

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市議員鍾小平指民眾黨前主席柯文哲收賄3、4億元，柯文哲在去年收押前，由黨發言人吳怡萱提刑事自訴，柯文哲日前則在獄中委由律師遞狀，批鍾含血噴人。鍾小平今天受訪表示，所講都有所本，認為吳是要選議員，現在案子冷掉，「要蹭就讓她蹭。」

柯文哲因京華城案起訴羈押禁見，他曾被鍾小平指控收賄數億元、「1500」比特幣及與女記者傳鹹濕訊息，吳怡萱代柯自訴誹謗罪。柯文哲在台北看守所遞狀，指經檢方偵辦，並無鍾指摘事實，鍾含血噴人，請法官法辦以維護清譽。

鍾小平說，所講的都有所本，比特幣的事情也有台商相關錄音，會將物證拿到地方法院給法官，而鹹濕對話，就是2014年柯文哲追求一名父親罹癌的女記者，這些都有被爆過。

鍾小平也說，收京華城3、4億元也是自由時報先報導出來後，他在政論節目上引用，並且有強調「如果有的話，依照經驗去分潤下去的金額......」，所以這次刑事自訴反而是自己將自己陷於貪汙疑雲。

尤其此次是民眾黨發言人吳怡萱提起刑事自訴，鍾小平認為，此舉當然是要選議員，咬一個有知名度的人，並製造仇恨值，「我有多久沒有講柯文哲、案子已經冷掉。吳怡萱要蹭，我就讓她蹭，這是要集結萬華白營的票，常理。」

鍾小平也說，他的職責就是監督市長、是否有圖利財團及支持年輕人的居住正義，另外，針對北檢洩密也要追查，並非是支持柯文哲貪汙，而是就事論事。

國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照片
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照片

吳怡萱 柯文哲 鍾小平

延伸閱讀

柯文哲遞狀指鍾小平「含血噴人」 民眾黨盼予應有懲罰

柯文哲獄中遞狀指鍾小平「含血噴人」：請法官維護我的清譽

被爆柯文哲16張碎紙成串供鐵證 陳智菡：垃圾桶當任意門？

黃珊珊遭爆私訊柯文哲 游淑慧諷佞臣：綠埋白的無間道？

相關新聞

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！ 北檢行政調查結果全文曝

台北地檢署徐名駒等5名檢察官去年與民進黨新潮流大老吳乃仁，在北市知名無菜單日本料理店「AD ASTRA」餐敘，台北地檢署...

柯文哲轟「含血噴人」 鍾小平反擊：鹹濕對話有被爆過

台北市議員鍾小平指民眾黨前主席柯文哲收賄3、4億元，柯文哲在去年收押前，由黨發言人吳怡萱提刑事自訴，柯文哲日前則在獄中委...

影／精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，死者蔡女對佛像「行跪拜禮」叩首懺悔、剃髮出家，強迫跪拜體罰過程中不排除腳踹、壓頭，致身體不堪...

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

民進黨大老吳乃仁去年耶誕節時期，在米其林日料名店「AD ASTRA」夜宴北檢徐名駒等5名檢察官，由於餐費高達6萬元，引發...

北市精舍女屍 生前被逼剃髮出家

台北市精舍殺人案有重大進展。檢方查出，蔡姓女信徒疑作帳出錯致虧損，作家王薀指示「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺...

涉凌虐2童取樂 竹北3健身教練起訴

新竹縣竹北市某健身工作室葉姓負責人與葉姓、鍾姓教練，涉凌虐同事五歲女兒及四歲兒子，並綁樹上毆打拍攝取樂。新竹地檢署昨依兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。