影／精舍命案死者疑遭逼跪拜懺悔、剃髮出家 檢方今提訊關鍵人物王薀

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，死者蔡女對佛像「行跪拜禮」叩首懺悔、剃髮出家，強迫跪拜體罰過程中不排除腳踹、壓頭，致身體不堪負荷「橫紋肌溶解症」死亡，檢方今早提訊頂著白髮的精舍精神領袖、作家王薀，將訊問相關案情。

檢方在法院准押幹女等三人後，今天上午從台北看守所提訊在押的精舍精神領袖王薀，王薀抵著白髮、帶著黑框眼鏡，身穿夾克外套、踩著藍白拖下囚車，在看了媒體記者鏡頭後快步走入北檢。

檢方查出，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴是精舍師姐級人物，被精舍花不少錢供養，信徒言聽計從。據了解，三人稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」，但有證人指案發時三人居主導地位；檢方認為，三人態度相當不配合，懷疑早擬定一套說詞，意圖替王薀卸責脫罪，有羈押必要。

北檢檢察官2月4日搜索、約談王薀身旁的三大「護法信徒」游秀鈴、梁碧茵、幹子昀，及交通部退休信徒李宸宇、信徒黃文琪等5名被告，經數訊數小時後幹、梁聲押禁見，游覓保無著改聲押禁見，黃交保15萬並限制出境出海，李則請回；台北地方法院開聲押庭3人羈押獲准。

精舍命案疑雲截至今日被告11人，檢方已聲押王薀、游秀鈴、梁碧茵、幹子昀，日前羈押期滿獲釋的「推車運屍組」女住持吳慧珠、李淵源、姜芃妤等3人交保，其餘還有4名在場信徒黃文琪、李宸宇、吳女、呂女。

全案在去年7月24日警方獲報命案，蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是橫紋肌溶解症，經調閱監視器畫面查出吳姓女住持、李男、姜女等三人，涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。