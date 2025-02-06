吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

民進黨大老吳乃仁去年耶誕節時期，在米其林日料名店「AD ASTRA」夜宴北檢徐名駒等5名檢察官，由於餐費高達6萬元，引發軒然大波，台北地檢署指派主任檢察官黃育仁調查後，職務評定委員會認有違反檢察官倫理規範，決定移送評鑑。

調查指出，「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊去年12月26日，邀約徐名駒餐敘，另由徐名駒以「年終聚餐」為由，主揪同事涂永欽、陳鴻濤等4檢座赴宴，原本餐廳是訂在中山區知名台式料理「my灶」食堂，而因陳啟莊同日也邀約另批友人到「AD ASTRA」用餐，但因故臨時取消，由於取消用餐須賠償違約金，陳啟莊為避免損失，索性要徐名駒把其他4名檢座帶往「AD ASTRA」，演變成一晚6萬的摘星豪奢宴。

據了解，「my灶」是My stove的意思，有台語「賣走」的諧音，意味好吃不要走。該餐廳是間充滿懷舊氛圍的台菜餐廳，以家常台灣菜私房料理為定位，堅持食材都是當日採買，調味也最大保留食材的原始風味，曾獲得米其林必比登推薦、500盤肯定，價格相較「AD ASTRA」親民，但沒有關係也不容易訂到位。

北檢調查，涂永欽、陳鴻濤等4名檢察官原以為是老同學聚餐，因此前往「AD ASTRA」赴約，用餐沒多久，吳乃仁偕同女秘書現身，餐會近10點結束後，吳乃仁在門口抽電子菸等待專車接送，女秘書也在在門口陪伴，徐名駒還與陳啟莊握手致意，沒想到過程全被跟拍。

據調查，該餐會費用由業者埋單，但受邀出席的4名檢座對吳乃仁會出席均表示不知情，感覺被有心人設局「請君入甕」，並強調席間沒談論個案。有檢察官事後檢討認為，出席高檔日料店應採AA制，才不會被作文章，也有人認為，如果是去「my灶」用餐，或許就不會這麼受矚目。