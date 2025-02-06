快訊

美味密碼？現代加工食品破解「大腦食慾」

保溫管路洩漏鍋爐爆炸2死！竹縣遠紡「造成社會不安」致歉了

竹縣遠東紡織廠鍋爐爆炸起火 死傷名單曝光！2死者均為本國籍

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民進黨大老吳乃仁去年耶誕節時期，在米其林日料名店「AD ASTRA」夜宴北檢徐名駒等5名檢察官，由於餐費高達6萬元，引發軒然大波，台北地檢署指派主任檢察官黃育仁調查後，職務評定委員會認有違反檢察官倫理規範，決定移送評鑑。

調查指出，「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊去年12月26日，邀約徐名駒餐敘，另由徐名駒以「年終聚餐」為由，主揪同事涂永欽、陳鴻濤等4檢座赴宴，原本餐廳是訂在中山區知名台式料理「my灶」食堂，而因陳啟莊同日也邀約另批友人到「AD ASTRA」用餐，但因故臨時取消，由於取消用餐須賠償違約金，陳啟莊為避免損失，索性要徐名駒把其他4名檢座帶往「AD ASTRA」，演變成一晚6萬的摘星豪奢宴。

據了解，「my灶」是My stove的意思，有台語「賣走」的諧音，意味好吃不要走。該餐廳是間充滿懷舊氛圍的台菜餐廳，以家常台灣菜私房料理為定位，堅持食材都是當日採買，調味也最大保留食材的原始風味，曾獲得米其林必比登推薦、500盤肯定，價格相較「AD ASTRA」親民，但沒有關係也不容易訂到位。

北檢調查，涂永欽、陳鴻濤等4名檢察官原以為是老同學聚餐，因此前往「AD ASTRA」赴約，用餐沒多久，吳乃仁偕同女秘書現身，餐會近10點結束後，吳乃仁在門口抽電子菸等待專車接送，女秘書也在在門口陪伴，徐名駒還與陳啟莊握手致意，沒想到過程全被跟拍。

據調查，該餐會費用由業者埋單，但受邀出席的4名檢座對吳乃仁會出席均表示不知情，感覺被有心人設局「請君入甕」，並強調席間沒談論個案。有檢察官事後檢討認為，出席高檔日料店應採AA制，才不會被作文章，也有人認為，如果是去「my灶」用餐，或許就不會這麼受矚目。

全案經北檢近1個月行政調查，昨天召開職務評定委員會請徐名駒等5人說明，委員投票認定5人違反公務員廉政倫理規範、檢察官倫理規範，恐移付檢察官評鑑委員會調查。

台北市中山區台式料理名店「my灶」食堂採預約制。圖／翻攝臉書
台北市中山區台式料理名店「my灶」食堂採預約制。圖／翻攝臉書
民進黨新系大老吳乃仁（右）去年在米其林餐廳夜宴五名檢察官，引發喧然大波。圖／讀者提供
民進黨新系大老吳乃仁（右）去年在米其林餐廳夜宴五名檢察官，引發喧然大波。圖／讀者提供

吳乃仁 檢察官 餐廳

延伸閱讀

吳乃仁與檢座飲宴吸加熱菸不開罰 北市衛生局說明理由

吳乃仁積欠台糖錢為何不管收？行政執行署：沒有案件繫屬

吳乃仁奢宴 李艷秋：檢察官犯了「3不走」的大忌

吳乃仁違法抽加熱菸遭檢舉 北市衛生局要查了

相關新聞

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

民進黨大老吳乃仁去年耶誕節時期，在米其林日料名店「AD ASTRA」夜宴北檢徐名駒等5名檢察官，由於餐費高達6萬元，引發...

北市精舍女屍 生前被逼剃髮出家

台北市精舍殺人案有重大進展。檢方查出，蔡姓女信徒疑作帳出錯致虧損，作家王薀指示「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺...

涉凌虐2童取樂 竹北3健身教練起訴

新竹縣竹北市某健身工作室葉姓負責人與葉姓、鍾姓教練，涉凌虐同事五歲女兒及四歲兒子，並綁樹上毆打拍攝取樂。新竹地檢署昨依兒...

精舍強逼信徒出家剃頭 北檢聲押王薀三大師姐獲准

台北地檢署偵辦精舍殺人案有重大進展。檢方調查發現，52歲蔡姓女信徒疑公私帳目出錯導致虧損，惹怒知名作家王薀（本名王江鎮）...

精舍命案藝人李威角色還是謎 又3信徒羈押禁見

檢警偵查「精舍命案」懷疑作家王蘊不滿蔡姓女會計公私帳不分，教唆信徒凌虐蔡女致死，王羈押禁見，在押的吳姓女住持供稱還有5人...

彰化大村情殺案 三寶單親媽與孩子的爸涉行凶 深夜裁定收押禁見

彰化縣大村鄉3日發生情殺案，41歲賴姓男子到前女友朱姓女子住處要求復合，朱女的同居李姓男子出面阻擋卻被殺害，朱女涉嫌協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。