精舍強逼信徒出家剃頭 北檢聲押王薀三大師姐獲准

台北地檢署偵辦精舍殺人案有重大進展。檢方調查發現，52歲蔡姓女信徒疑公私帳目出錯導致虧損，惹怒知名作家王薀（本名王江鎮），王薀指示三大師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺悔」檢討會，由師姐對女信徒黃文琪等人下指令，要蔡女對佛像跪拜上百次、強迫剃髮出家，體罰過程不排除腳踹、壓頭，最終導致橫紋肌溶解死亡，猶如精舍版「洪仲丘案」。

北檢前天搜索拘提交通部退休官員李宸宇共五人到案，檢察官廖維中訊後，認為幹子昀、梁碧茵犯後丟棄手機、刪除對話紀錄滅證，依傷害致死罪聲押禁見；游秀鈴30萬元交保、限制出境並實施電子監控，但因覓保無著，改向法院聲押；台北地院深夜裁定3人羈押。

另外，黃文琪交保 15萬元、限制出境，李宸宇如實交代案發經過，訊後請回，檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

據調查，幹子昀、梁碧茵與游秀鈴是精舍師姐級人物，信徒對她們的話言聽計從，精舍平日花不少錢供養她們三人，可見地位相當高。據了解，幹子昀等人偵訊時態度相當不配合，三人早就擬定一套說詞，均辯稱沒有傷害蔡女，要求蔡女跪拜都是「宗教儀式」、「都是為她好」，意圖替王薀卸責脫罪，但有證人指稱，三人案發當天位居主導地位，檢方認為有羈押必要。

據調查，蔡女原是王薀信徒，因有會計專長，被王薀挑選替精舍作帳，去年5月王薀與前妻辦離婚，因處理夫妻財產分配，故請蔡女幫忙算錢，最後發現蔡女帳目出包，賠了不少，憤而指示三名師姐給予懲罰，包括強逼蔡女剃髮出家、跪拜磕頭等，眾人當場把蔡女剃光頭，三名師姐下令信徒把蔡女剃光頭羞辱，行徑惡劣。

去年7月間，幹子昀等人在茶室發起「發露懺悔」教導蔡女「如何出家」，過程中蔡女遭幹子昀、梁碧茵等人逼下跪、一旁的信徒跟隨師姐起鬨，甚至聽令動手毆打蔡女，最終導致橫紋肌溶解症身亡。

檢警事後發現蔡女銀行帳戶遭提領一空，調閱監視器畫面，查出女住持吳慧珠將蔡女放在推車上，還用膠帶捆綁，在颱風雨中將人從茶室推回精舍，檢方聲押王薀、吳慧珠及信眾共4人獲准，並一度約談在場的藝人李威夫婦作證，目前已有3人交保，剩王薀羈押。