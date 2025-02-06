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精舍命案藝人李威角色還是謎 又3信徒羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜/即時報導

「精舍命案」已有王蘊共11人列被告，藝人李威（戴帽者）三度到案作證。圖／本報資料照片
「精舍命案」已有王蘊共11人列被告，藝人李威（戴帽者）三度到案作證。圖／本報資料照片
檢警偵查「精舍命案」懷疑作家王蘊不滿蔡姓女會計公私帳不分，教唆信徒凌虐蔡女致死，王羈押禁見，在押的吳姓女住持供稱還有5人在現場，檢方前天搜索、約談，昨訊後聲押女信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵，法官今晨全部裁准。

檢方前天共約談交通部退休副組長李宸宇、游秀鈴、幹子昀、梁碧茵、黃文琪，依傷害致死罪偵辦，其中，游女覓保無著改聲押禁見，幹子昀、梁碧茵犯罪嫌疑重大，也聲押禁見，李震宇訊後則請回，黃文琪以15萬元交保，限制出境出海。

截至目前，「精舍命案」已有王蘊共11人列被告，3度出庭作證的藝人李威部分，檢警還在釐清他的涉案程度。

檢警調查，王蘊定期在精舍附近餐廳舉辦讀書會，與信徒分享佛學著作心得，辦案人員懷疑餐廳是精舍的據點，更是命案第一現場，正逐步釐清。

蔡姓女會計2024年4、5月前往精舍跟隨王蘊修行，王安排蔡女擔任私人會計，並由吳姓女住持安排住進精舍，不過，王蘊對蔡女處理帳目不滿。

2024年7月24日「凱米」颱風襲台，王蘊涉嫌教唆信徒毆打蔡女，蔡女被打到昏迷，王後來指示李姓、姜姓信徒將蔡女以塑膠袋及膠帶捆綁固定於手推車上，風雨中運屍到精舍，姜還將蔡女的200多萬元存款提領一空。

2024年9月29日，檢警拘提吳姓女住持、李姓、姜姓信徒3人到案並搜索精舍、餐廳，翌日聲押禁見3人；今年1月7日搜索王蘊，在王的處所查扣2700萬元現金，檢察官認為，王蘊與蔡女之死的關聯性強，聲押禁見王獲准。

今年1月23日，在押吳姓女住持等供稱當天讀書會在場還有5人，檢方聲請吳、李、姜具保停止羈押，3人各獲50萬元至70萬元交保，之後向法院聲請搜索票，前天搜索、約談李宸宇、游秀鈴、幹子昀、梁碧茵、黃文琪5人查證案情。

命案 李威 王蘊 聲押

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