彰化大村情殺案 三寶單親媽與孩子的爸涉行凶 深夜裁定收押禁見

彰化縣大村鄉3日發生情殺案，41歲賴姓男子到前女友朱姓女子住處要求復合，朱女的同居李姓男子出面阻擋卻被殺害，朱女涉嫌協助賴男棄屍，彰化地檢署複訊後依殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌向法院聲押禁見，深夜11點半已獲准押禁見。

警方調查，賴男與朱女育有一子，因家暴而朱女離開賴男，跟李男同居但沒生孩子，賴男不肯分手，多次找朱女談判，小年夜也曾到朱女住處，與挺身而出的李男發生口角，3日凌晨賴男又到朱女住處，跟李男一語不合大打出手卻被殺害，朱女協助賴男把李男用機車載到荒涼排水溝棄屍。