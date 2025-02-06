彰化大村情殺案 三寶單親媽與孩子的爸涉行凶 深夜裁定收押禁見
彰化縣大村鄉3日發生情殺案，41歲賴姓男子到前女友朱姓女子住處要求復合，朱女的同居李姓男子出面阻擋卻被殺害，朱女涉嫌協助賴男棄屍，彰化地檢署複訊後依殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌向法院聲押禁見，深夜11點半已獲准押禁見。
警方調查，賴男與朱女育有一子，因家暴而朱女離開賴男，跟李男同居但沒生孩子，賴男不肯分手，多次找朱女談判，小年夜也曾到朱女住處，與挺身而出的李男發生口角，3日凌晨賴男又到朱女住處，跟李男一語不合大打出手卻被殺害，朱女協助賴男把李男用機車載到荒涼排水溝棄屍。
警方接獲報案，在發案後兩小時內逮捕逃亡到花壇鄉的賴男，帶回返家陪伴孩子的朱女，詢問後5日下午移送偵辦，檢方複訊，認為賴、朱二涉犯殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，深夜已獲准押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言