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大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

彰化大村情殺案 三寶單親媽與孩子的爸涉行凶 深夜裁定收押禁見

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣大村鄉3日發生情殺案，41歲賴姓男子到前女友朱姓女子住處要求復合，朱女的同居李姓男子出面阻擋卻被殺害，朱女涉嫌協助賴男棄屍，彰化地檢署複訊後依殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌向法院聲押禁見，深夜11點半已獲准押禁見。

警方調查，賴男與朱女育有一子，因家暴而朱女離開賴男，跟李男同居但沒生孩子，賴男不肯分手，多次找朱女談判，小年夜也曾到朱女住處，與挺身而出的李男發生口角，3日凌晨賴男又到朱女住處，跟李男一語不合大打出手卻被殺害，朱女協助賴男把李男用機車載到荒涼排水溝棄屍。

警方接獲報案，在發案後兩小時內逮捕逃亡到花壇鄉的賴男，帶回返家陪伴孩子的朱女，詢問後5日下午移送偵辦，檢方複訊，認為賴、朱二涉犯殺人、遺棄屍體、湮滅刑事證據等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，深夜已獲准押禁見。

彰化縣大村鄉情殺案，凶嫌賴姓男子及朱女二人均被彰化地方法院准押禁見。圖／民眾提供
彰化縣大村鄉情殺案，凶嫌賴姓男子及朱女二人均被彰化地方法院准押禁見。圖／民眾提供

棄屍 殺人

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