北市精舍女屍 生前被逼剃髮出家

台北市精舍殺人案有重大進展。檢方查出，蔡姓女信徒疑作帳出錯致虧損，作家王薀指示「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴發起「發露懺悔」檢討會，由三人要求女信徒黃文琪等人對蔡體罰，強迫向佛像跪拜磕頭上百次、剃髮出家，並不排除有壓頭及踢踹，導致蔡死亡。

台北地檢署前天搜索拘提交通部退休官員李宸宇共五人到案，檢察官廖維中訊後認為，幹子昀、梁碧茵犯後丟棄手機、刪除對話紀錄滅證，依傷害致死罪聲押禁見；命游秀鈴卅萬元交保、限制出境並實施電子監控，因覓保無著，改為聲押；黃文琪十五萬元交保並限制出境；經查李如實交代案發經過，訊後請回。檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

檢方調查，五十二歲蔡姓女子有會計專長，被王薀（本名王江鎮）挑選替精舍作帳，去年五月王與前妻離婚，處理夫妻財產分配，請蔡幫忙計算，發現帳目出包賠了不少；去年七月指示幹子昀、梁碧茵、游秀鈴懲罰，三人下令黃文琪等信徒，強逼蔡向佛像跪拜磕頭，當眾剃光頭羞辱。

三人在茶室發起「發露懺悔」，教導蔡「如何出家」，蔡被逼下跪，其他信徒起鬨，聽令毆打蔡，導致橫紋肌溶解症死亡。

檢方查出，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴是精舍師姐級人物，被精舍花不少錢供養，信徒言聽計從。據了解，三人稱未傷害蔡，要求跪拜是「宗教儀式」、「都是為她好」，但有證人指案發時三人居主導地位；檢方認為，三人態度相當不配合，懷疑早擬定一套說詞，意圖替王薀卸責脫罪，有羈押必要。

全案被告十一人，檢方已聲押王薀、女住持吳慧珠及信眾共四人獲准，曾約談在場藝人李威夫婦作證，目前有三人交保，剩王羈押。