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涉凌虐2童取樂 竹北3健身教練起訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

健身工作室葉姓負責人涉凌虐同事未滿6歲的兒女，今天以300萬元交保並限制住居。圖／翻攝葉姓負責人IG
健身工作室葉姓負責人涉凌虐同事未滿6歲的兒女，今天以300萬元交保並限制住居。圖／翻攝葉姓負責人IG

新竹縣竹北市某健身工作室葉姓負責人與葉姓、鍾姓教練，涉凌虐同事五歲女兒及四歲兒子，並綁樹上毆打拍攝取樂。新竹地檢署昨依兒少法等起訴三人，認為兩名葉姓男子手段殘忍，建請從重量刑；兩人移審，法院裁定葉姓負責人、葉姓教練各三百萬、一百萬元交保，均限制住居。

檢方調查，葉姓負責人、葉姓教練去年八至十月多次假借管教，對同事的一對兒女毆打或命罰站，要求平板支撐，雙手撐地及伸直雙腿以腳趾撐地，並拍攝過程傳送他人觀覽。

去年九月，兩名葉男與鍾姓教練將兩名幼童載到山區，以童軍繩綁在樹上毆打，導致女童脖子紅腫、男童左胸瘀傷；去年十月，兩名葉男將男童單獨留在路邊，開車載女童離開，男童追車抓握門把遭拖行，睪丸挫傷併瘀青、手腳多處挫擦傷併發傷口感染。

檢方依兒童及少年福利與權益保障法、傷害、強制、剝奪行動自由罪起訴三人。檢方認為，葉姓教練為掩飾罪行，不僅欺瞞被害人父母，謊稱孩子傷勢係因跌倒或被狗咬傷，甚至刻意刪除手機內相關證據阻礙偵查，並以各種手段讓被害人無法正常上學或與父母見面，惡性重大、行徑卑劣，顯然早有預謀，絕非一時衝動所致，被逮後還卸責，毫無悔改之意。

起訴指出，兩名葉男明知被害人是未滿六歲孩童，應善盡照顧責任，卻在短短兩個月內，以管教為名行殘虐之實，更以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指，甚至對孩童灌輸錯誤觀念，使被害人誤認自身遭受暴力對待是應有懲罰，惡性重大，建請法院從重量刑。

兩名葉男昨天移審新竹地方法院，法官看見虐行照片也相當不忍，氣得當庭痛斥「你們在搞什麼？」並表示兩人行為構成凌虐及妨害幼童發育，裁定葉姓負責人三百萬、葉姓教練一百萬元交保，並限制住居。

律師希望葉姓負責人交保金降至二百萬元，法官認為他平時喜歡在網路炫富，還試圖滅證，仍以三百萬元交保。

健身 教練 竹北 被害人

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