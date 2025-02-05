彰化大村情殺案 三寶單親媽助前男友棄屍逃亡…檢訊後聲押

彰化縣大村鄉本月3日驚爆情殺案，賴姓男子涉嫌殺害朱姓前女友的李姓同居男友，並在朱女協助下棄屍後逃亡，警方今下午依殺人等罪嫌移送偵辦，檢方訊後依殺人、遺棄屍體跟湮滅刑事證據向彰化地方法院聲押禁見。

據了解，賴男是卅多歲朱女的前男友，兩人育有一子，因家暴問題分手，朱女帶著她與兩任前男友（包括賴男）生育的三名孩子與李姓男子同居。過年前賴男到朱女住處要帶孩子相聚遭拒，與李男發生口角，3日（大年初六）凌晨賴男又到朱女住處，李男出面阻擋，一語不合大打出手，扭打時賴男持刀刺中李男左胸，朱女見狀十分心慌，竟協助賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。

警方據報趕到，逮捕返家照顧三名子女的朱女，並在花壇鄉逮捕逃亡中的賴男。賴男與朱女在案發後兩小時內被捕，警詢再三，兩人始終避重就輕，賴男吐露李男被棄屍地點。今下午警方依殺人罪嫌把賴、朱二人移送偵辦。檢方訊後，今晚依依殺人、遺棄屍體跟湮滅刑事證據向彰化地方法院聲押禁見。

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