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2失聯移工偷車被查獲持有槍彈 法院判6年至6年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

南投縣兩名越南籍失聯移工一人買槍，另一人幫忙拿，兩人到彰化縣永靖鄉，見民宅前車子插著鑰匙，竟意圖開車離去，因車子有暗鎖無法移動，被車主及家人進入車內制伏並報警。彰化地方法院審結，依違反槍砲彈藥刀械制條例判處6年至6年4月。可上訴。

判決書指出，兩名阮姓失聯移工，分別來台5年、7年，去年8月從南投縣搭計車到彰化縣永靖鄉，到達目的地後，見民宅前車子插著鑰匙竟上車啟動引擎，被屋內的魏姓車主及家人發現，連忙跑出來朝車內兩人問「你們是誰？」見阮姓移工手握方向盤，就急忙打開兩側前車門進入車內壓制他們。

來台7年的阮姓移工供稱，2020年在台網購手槍和子彈，平日放在黑色手提包。來台5年的阮姓移工供稱，他到南投縣埔里鎮某理髮店剪髮，老闆娘告知彰化縣永靖鄉某園藝行缺工找人手，可前往工作，他和阮姓同鄉朋友一起搭計程車來永靖鄉，只是幫忙拿手提包。兩人都辯稱天氣熱，坐在車內只是想吹冷氣。魏姓車主表示，他的園藝行沒缺工，兩名移工坐在車內沒開冷氣。

彰化地方法院審酌，兩名阮姓移工無視我國禁止持有槍枝子彈禁令，仍非法持有具殺傷力非制式手槍及子彈，將危害公共秩序及社會安全，犯罪所生之危害非輕，所為實無足取，另兩人正值青年，竟不思以正途獲取所需，率而竊取他人財物，實有不該。

另考量來台7年的阮姓移工到法院始認罪，另一阮姓移工始終否認犯行，及兩人家庭生活等一切情狀，各判處6年、6年4月，應於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。

南投縣兩名越南籍失聯移工涉嫌偷車被車主及家人制伏，警方進而發現兩名越南移工持有槍枝和子彈，彰化地方法院判處他們徒期6年至6年4月。記者簡慧珍／攝影
南投縣兩名越南籍失聯移工涉嫌偷車被車主及家人制伏，警方進而發現兩名越南移工持有槍枝和子彈，彰化地方法院判處他們徒期6年至6年4月。記者簡慧珍／攝影

南投縣 移工

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