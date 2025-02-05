影／男車內藏毒遭攔查出言求饒 警霸氣回「我是中華民國警察」

洪姓男子今天凌晨開車行經新北市中和區遭巡邏員警攔查，員警眼尖發現車內有多顆煙彈及毒品咖啡包，洪男見狀連忙出言求饒，中和員警陳禮揚當場霸氣回說，「我是中華民國警察」一切依法查辦。警詢後今依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局中和派出所長陳則佑與員警陳禮揚2人今天凌晨1時許，巡邏行經中和區景平路時，看見1輛汽車從路邊一處建築工地開出來，行跡十分可疑，一度懷疑是竊嫌，上前示意停車接受盤查。

洪姓男子今天凌晨開車行經新北市中和區遭攔查，員警眼尖發現車內有多顆煙彈及毒品咖啡包，洪男當場出言求饒，中和員警陳禮揚霸氣回說，「我是中華民國警察」依法查辦。記者王長鼎／翻攝

從事人力派遣的汽車駕駛洪姓男子（37歲）今天凌晨見警方攔車盤查，神情十分緊張，員警陳禮揚目視檢查車內發現右前座下方有一袋物品，內有不明液體1罐及多個空菸彈，現場詢問是不是「喪屍煙彈」，洪男見事跡敗露，出言哀求希望警方放他一馬，警專36期，從警已6年的陳員霸氣回應，「我是中華民國警察，一切依法辦理。」洪男見狀有乖乖坦承為吸食完的煙彈和依托咪酯原液。

警方經洪男同意搜索後，在車內發現一只布袋內有毒品咖啡包111包、不明液體1罐，經查驗呈卡西酮陽性反應、電子煙油2罐、空煙彈2大袋、分裝針筒1支、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組，現場全數依法查扣。洪男於警詢時，辯稱車內品均是朋友寄放，否認持有，警詢後今將洪男依毒品罪嫌移送新北地檢偵辦，並將溯源擴大追查上游毒品來源。

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