竹北虐童法官當庭怒斥「搞什麼？」 健身教練300萬交保還想殺價
竹北兩名葉姓健身教練涉虐待兩名幼童，新竹地檢署今天偵查終結起訴，當天移審新竹地院，兩人的惡行讓法院不忍，一度直斥「你們在搞什麼？」最後法官諭知分別為100萬元及300萬元交保。
新竹縣竹北市某健身工作室葉姓負責人與葉姓、鍾姓健身教練涉凌虐同事未滿6歲的兒女，還將人綁在樹上毆打，並拍片取樂，更將男童棄置路邊，導致弟弟為追趕車輛，在過程中抓握門把而慘遭車輛拖行，下體右陰囊挫傷併瘀青，讓法官氣得當庭直斥：「你們在搞什麼？」
今天下午兩人移審新竹地院，法官看見照片也相當不忍，此舉構成凌虐、妨害幼童發育等問題，法官最後諭知經營健身房的葉姓負責人以300萬元交保並限制住居，另一名葉姓健身教練則是100萬元交保限制住居。
不過現場的現場辯護人與法官討價還價，希望可以打折到200萬元來交保，不過該名法官認為葉姓負責人平時喜歡在網路炫富，還試圖滅證，堅持葉姓負責人以300萬元交保並限制住居。
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