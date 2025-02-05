精舍版洪仲丘？死者生前被逼跪拜佛像遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

台北地檢署偵辦佛教精舍命案，昨再度搜索、傳拘羈押中的作家王薀(本名王江鎮)身旁的三大護法信徒等5名被告到案，懷疑王薀、護法信徒不滿蔡女做的公、私帳目出錯導致虧損，要求蔡女對佛像「行跪拜禮」叩首懺悔，體罰過程中不排除腳踹、壓頭，最終導致身體不堪負荷「橫紋肌溶解症」死亡，就像精舍版「洪仲丘」。

北檢檢察官2月4日搜索、約談王薀身旁的三大「護法信徒」游秀鈴、梁碧茵、幹子昀，及交通部退休信徒李宸宇、信徒黃文琪等5名被告，經數訊數小時後幹、梁聲押禁見，游覓保無著改聲押禁見，黃交保15萬並限制出境出海，李則請回；台北地方法院今晚將開聲押庭。

檢警調查，蔡女去年想出家至北市佛教精舍隨王薀修行，精舍要求先蔡女修行，若適合再剃度，由於蔡女會計專長，王薀讓她協助做帳，事後卻懷疑蔡女對王薀私人及精舍帳目有問題、蔡女說謊；王薀作風對核心信徒「說話很直接」，但對一般信徒則客氣隨和，去年7月23日凱米颱風夜，眾人在精舍據點之一的茶室讀書會公開指責蔡女不是。

檢警追查，王薀、三大護法使者、信眾宛如在讀書會召開批鬥大會，因金流帳目疑義涉要求蔡女跪拜佛像行禮叩首，跪拜時間竟長達數小時，根本不是一般人體能可負荷，若跪拜動作不精確，信徒還指導細節，過程中信眾疑腳踹、動手壓頭等等，蔡女身體不堪負荷，現場如同教訓體罰，身心飽受極大壓力，最後被逼到死亡盡頭，因「橫紋肌溶解症」死亡，就像洪仲丘案高強度的魔鬼體能操練，橫紋肌溶解致死。

全案在去年7月24日警方獲報命案，蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是橫紋肌溶解症，經調閱監視器畫面查出吳姓女住持、李男、姜女等三人，涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍，另蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空等。

檢方追查案發第一現場茶室讀書會與會成員，信眾們供詞維護王薀，王薀王薀否認犯行，忘記自己是否在現場，且對金流交代不清。由於吳姓女住持等3人羈押期限滿4個月，檢方聲請停止羈押，法院今年1月23日裁定50至70萬元交保，均限制出境出海及科技監控。