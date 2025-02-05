案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

三環幫槍擊案繼逮獲5名作案嫌犯、1車手，日前都已羈押禁見，新竹警方再逮獲1共犯，朱姓接應車手今天遭新竹地院羈押禁見。朱男在當天將車手郭男及兩名兇嫌送往機場，遭到警方調閱監視器鎖定，確認有接應郭男等人逃亡等事實，警詢後送往地檢署聲押獲准。

三環幫角頭劉憲治一月24日於會所槍擊身亡，昨天舉行告別式，今天案情傳出突破。當天5名兇嫌駕車逃往新竹市由郭姓車手接應，6人分頭訂機陸續出境。