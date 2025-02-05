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案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

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案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

三環幫槍擊案繼逮獲5名作案嫌犯、1車手，日前都已羈押禁見，新竹警方再逮獲1共犯，朱姓接應車手今天遭新竹地院羈押禁見。朱男在當天將車手郭男及兩名兇嫌送往機場，遭到警方調閱監視器鎖定，確認有接應郭男等人逃亡等事實，警詢後送往地檢署聲押獲准。

三環幫角頭劉憲治一月24日於會所槍擊身亡，昨天舉行告別式，今天案情傳出突破。當天5名兇嫌駕車逃往新竹市由郭姓車手接應，6人分頭訂機陸續出境。

檢警連日動員300餘人次、傳訊14名相關證人、調閱500餘支監視器畫面，陸續策動6人返台投案後，專案小組日前發現朱男為第2接應人，並開車接應郭男以及行兇2人前往機場，讓3人分別搭機出境。專案小組認為朱姓接應車手不排除涉案的可能，今天下午遭新竹地院羈押禁見。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

三環幫 新竹 槍擊 車手

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