涉助前男友殺害男友棄屍逃亡 彰化三寶單親媽被移送偵辦

新春期間彰化縣大村鄉爆情殺案，賴姓男子涉嫌殺害朱姓前女友的李姓同居男友，並在朱女協助下棄屍後逃亡，警方逮捕兩人，詢問一天多，今下午被依殺人等罪嫌移送偵辦。

據了解，賴男是卅多歲朱女的前男友，分手後，朱女與李男同居沒生孩子，但與賴男生育一子，兩人常有聯繫，過年前賴男到朱女住處要帶孩子相聚遭拒，與李男發生口角，3日（大年初六）凌晨賴男又到朱女住處，李男出面阻擋，一語不合大打出手，驚動四鄰，扭打時疑似賴男持刀刺中李男左胸，朱女見狀十分心慌，竟協助賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。

警方據報趕到，逮捕返家照顧三名子女的朱女，同時調閱路口監視畫面，在花壇鄉逮捕逃亡中的賴男。朱、賴到案後對案發經過避重就輕，行凶細節交代不清，賴男僅吐露李男被棄屍地點，警方到場發現李男已明顯死亡，遺體送到彰化殯儀館等待相驗。