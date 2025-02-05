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涉洗錢逃亡 地下匯兌業者涂誠文列調查局外逃名單

中央社／ 台北5日電

男子涂誠文涉經營地下匯兌業務，另協助虛擬貨幣交易所洗錢，不法洗錢金額達686億餘元。涂男因屢傳未到遭通緝，調查局已將涂男列為外逃通緝犯名單。

涂誠文涉嫌於民國107年10月間，協助採購韓國服飾的台灣廠商進行非法匯兌，最終於113年6月間被判處有期徒刑3年8月定讞。

此外，涂誠文另被控於109年至112年間，提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務，及於110年間協助虛擬貨幣交易所將出售加密貨幣所得資金匯往國外多家不明公司帳戶。

法務部調查局外逃通緝犯系統指出，涂誠文不法洗錢金額達新台幣686億餘元，涉違反洗錢防制法、稅捐稽徵法及商業會計法等罪，因傳拘未到，已遭台北地檢署發布通緝。調查局掌握涂誠文可能潛逃海外，已將涂誠文列入外逃通緝名單。

調查局指出，持續加強查緝涂誠文行蹤，也將透過駐外法務秘書與涂誠文可能潛逃行經國家請求司法互助可能，也呼籲民眾踴躍提供線索，經檢舉並成功緝獲列冊外逃通緝犯後，可獲頒發檢舉獎金。另方面，刑事警察局日前也已發布涂誠文的重要緊急查緝專案。

涂誠文涉詐欺案潛逃，被台北地檢署發布通緝，刑事局發布查緝專刊。圖／翻攝自刑事局網站
涂誠文涉詐欺案潛逃，被台北地檢署發布通緝，刑事局發布查緝專刊。圖／翻攝自刑事局網站

洗錢 虛擬貨幣 通緝

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