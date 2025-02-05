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花蓮店家大門突被開2槍 嫌犯辯稱心情不佳騎車亂射

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉一家店的大門玻璃，被不明人士用空氣槍擊破，業者嚇得急報警，警方調閱監視器，發現46歲林姓男子騎機車經過，並拿槍枝射擊。經分析確定林男位置後，搜索查扣槍枝、鋼珠彈，甚至還有毒品的袋子，男子辯稱心情不佳才亂開槍，全案依法送辦。

吉安警分局今天指出，北昌派出所日前獲報營業場所玻璃遭毀損案件，經警方現場勘查，發現店家大門玻璃遭擊破，碎裂成蜘蛛網狀。店家稱未有與他人結怨，不知為何會被開槍毀損店門，好在店裡沒有人受傷。

警方隨即成立專案小組，擴大調閱監視器要找出真兇，並透過影像分析比對，發現一名男子於案發時騎乘機車經過，並持槍枝射擊，造成2處玻璃毀損。經比對車輛特徵與嫌犯穿著，警方鎖定他涉案，並積極追查行蹤。

經警方調閱監視器並分析行車路線，掌握該男子的落腳處，於昨天持搜索票前往搜索，當場查扣林男持有的氣動槍枝、鋼珠彈，以及毒品安非他命的殘渣袋，全案依涉嫌毀損、恐嚇及毒品等罪嫌將他移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局長林俊廷表示，警方對於影響社會治安的行為絕不寬貸，將持續強化轄區巡邏與打擊任何不法行為，呼籲民眾若發現可疑行為，應立即通報警方，維護社會秩序，讓地方治安更穩定。

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警方查扣林男持有的氣動槍枝、鋼珠彈，以及毒品安非他命的殘渣袋。圖／吉安警分局提供
警方查扣林男持有的氣動槍枝、鋼珠彈，以及毒品安非他命的殘渣袋。圖／吉安警分局提供
林姓男子辯稱心情不佳才亂開槍，遭警方依法送辦。圖／吉安警分局提供
林姓男子辯稱心情不佳才亂開槍，遭警方依法送辦。圖／吉安警分局提供
花蓮吉安鄉一家店的大門玻璃，被林姓男子用空氣槍擊破，碎裂成蜘蛛網狀。圖／吉安警分局提供
花蓮吉安鄉一家店的大門玻璃，被林姓男子用空氣槍擊破，碎裂成蜘蛛網狀。圖／吉安警分局提供

槍枝 毒品 監視器 花蓮

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