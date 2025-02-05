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陳其邁自豪高雄「0槍擊」被抓包 分局認錯：疏失未通報

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市長陳其邁曾於前年8月治安會報自豪高雄0件槍擊案，結果被高雄地院一件殺人未遂判決戳破，早在陳發言前5個月，就有一件槍案還釀1人中彈受傷，遭外界質疑警方美化數據。高雄市警局調查後，確認三民一分局疏失「未通報」，要追究當時幹部責任。

前年3月23日中午12時20分許，沈姓男子開車行經三民區同盟三路與中華橫路，因差點撞到騎乘機車的余姓男子，雙方在路中發生行車糾紛，事隔3分鐘後，余男見沈男車停路邊，上前拍沈男車窗理論。

沈男一搖下車窗就掏出改造手槍朝地板射擊，余男腳踝中彈，沈男則趁隙逃逸，余就近跑到三民一分局報案，向警方喊「我中彈了」，所幸送醫後無生命危險，警方當天下午就拘提沈男到案，在他住處扣到改造手槍1把，子彈1顆。

檢警偵辦時，根據余男後座乘客說法，當時沈男開車差點撞到余男，余騎車上前用手拍打沈男車窗質問，不料沈一搖下車窗，就直接從駕駛座拿槍朝余男開槍，「只聽到一發槍聲，對方就開車逃了」。

沈男則反駁，稱他只是朝地板開槍警告，並沒有朝人或頭射擊，且開完槍就走了，也沒繼續跟對方爭執。但檢方不採信，依殺人未遂、非法持槍等罪嫌將沈男起訴。

不過，法院審理時，法官依據現場情況，認為沈男刻意將槍口往地下、余男足部位置射擊，客觀上致死可能性已大幅降低，其開槍射擊應是基於傷害犯意，而無殺人的不確定故意，依傷害罪判沈男2年2月，持有非制式手槍罪則處5年4月，合併執行7年。可上訴。

此案發生於2023年3月，但高雄市長陳其邁於該年8月23日主持治安會報時，還自豪2023年上半年高雄槍擊案發生0件，為六都最優，如今高雄地院一件判決，揭露當年3月市區這起槍擊案，行車糾紛卻釀騎士中彈，今判決出爐後，外界質疑警方刻意美化數據。

高雄市警局展開調查，確認是當時主辦分局未通報槍擊案，導致在通報程序上有所疏漏，讓市長於治安會報時說出槍擊案「０件」。

三民一分局表示，當時因專注辦案，才在通報程序上有所疏漏，沈男已於案發後2小時被逮，分局將從嚴追究分局相關各級幹部督導疏失的行政責任

三民一分局外觀。本報資料照片
三民一分局外觀。本報資料照片

槍擊 殺人未遂

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