竹北健身教練虐童案今起訴 檢方痛批手法殘忍求重刑

新竹縣竹北市某健身工作室葉姓負責人與葉姓、鍾姓健身教練涉凌虐同事未滿6歲的兒女，還將人綁在樹上毆打，並拍片取樂，新竹地檢署今偵查終結，將3人依兒童及少年福利與權益保障法犯傷害、強制、剝奪行動自由等提起公訴，竹檢指出，此案對幼童持續施暴與精神虐待，手法殘忍，建請法院從重量刑，以儆效尤。

新竹地檢署調查，葉姓教練跟另為同姓葉的同事多次假借管教之名，命同事未滿6歲的兒女2罰站或暴力毆打，甚至要求以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在地板上的平板支撐，反覆虐待、折磨小姊弟，還將施暴過程拍攝傳送他人觀覽。

去年10月兩人將弟弟單獨放置在路邊後，載著小姊姊離開，導致弟弟為追趕車輛，在過程中抓握門把而慘遭車輛拖行，下體睪丸挫傷併瘀青、手腳多處挫擦傷併發傷口感染。三人更以各種精神、暴力方式虐待小姊弟，去年9月還將小姊弟載到山區野外，以童軍繩將弟弟綁在樹上毆打，並毆打姊姊肚子，導致弟弟脖子紅腫，姊姊左胸瘀傷。

檢方表示，2名葉姓教練明知小姊弟是未滿6歲的孩童，應善盡照顧責任，卻在短短2個月內，以管教為名，行殘虐之實，施加多次傷害與剝奪自由，更以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指。

此外，兩人還對孩童共同灌輸錯誤觀念，使小姊弟誤認自身遭受暴力對待是應有懲罰。2名葉姓教練屢經親友勸阻仍未悔改，反變本加厲，毫無悔意，顯見其對法治觀念淡薄，漠視他人法益。

檢方說，葉姓教練為了掩飾罪行，不僅欺瞞被害人父母，謊稱孩子傷勢係因跌倒或被狗咬傷，甚至刻意刪除手機內相關證據，阻礙偵查，並以各種手段讓被害人無法正常上學或與父母見面，惡性重大，行徑卑劣，顯然早有預謀，絕非一時衝動所致。其中，葉男雖然表面上坦承犯行，卻對細節避重就輕，甚至推卸責任於葉姓同事，無任何悔改之意，難認有自省之心。