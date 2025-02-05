涉貪情節待釐清 新北檢聲請延押被控霸凌屬下的謝宜容

勞動部勞發署前北分署長謝宜容因涉嫌濫用公款招標裝潢工程及購買伴手禮盒涉貪，去年12月10日遭新北檢聲押、11日獲准。因其2個月羈押期限將於本月10日屆滿，加上檢方認為她涉貪情節尚待釐清，新北檢昨已聲請延押，新北地方法院最快預計明天將開庭裁定。

由於謝宜容押期至2月10日下周一，新北地院最晚下周一前，將裁定她是否延押。先前謝宜容收押時，新北地檢署曾說明，她涉嫌替特定裝潢廠商「量身訂做」標案，刻意將標案，切分為預算145萬元的室內裝修和133萬元的植栽、軟裝等辦公室視覺設計，藉以規避北分署對於150萬元以上公開招標案的相關規定。

同時，謝宜容在經手上述標案時，不僅對特定廠商公司有差別待遇，還漠視該林姓業者邀請其他廠商圍標或借用他人名義投標，以便業者得標後，替謝女量身打造專屬個人風格的辦公空間。