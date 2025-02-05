警局造假數據？陳其邁說槍案0件 半年前街頭槍響1人中彈

高雄沈姓男子和余姓男子前年3月23日發生行車糾紛，余男上前敲打沈男車窗，不料沈一搖下車窗，就持改造手槍朝余男射擊，余腳踝中彈幸無生命危險，警方循線逮到沈男，高雄地院審理後，依傷害、非法持有改造槍枝等罪判刑7年。可上訴。

此案發生於2023年3月，但高雄市長陳其邁於該年8月23日主持治安會報時，還自豪2023年上半年高雄槍擊案發生0件，為六都最優，如今高雄地院一件判決，揭露當年3月市區這起槍擊案，行車糾紛卻釀騎士中彈，治安真實數據恐引外界質疑。

判決指出，前年3月23日中午12時20分許，沈男開車行經三民區同盟三路與中華橫路，因差點撞到騎乘機車的余姓男子，雙方在路中發生行車糾紛，事隔3分鐘後，余男見沈男車停路邊，上前拍沈男車窗理論。

沈男見余男上前，一搖下車窗就掏出改造手槍朝地板射擊，余男腳踝中彈，沈男則趁隙逃逸，所幸余男送醫後無生命危險，三民一警分局獲報後，當天下午就拘提沈男到案，在他住處扣到改造手槍1把，子彈1顆。

檢警偵辦時，根據余男後座乘客說法，當時沈男開車差點撞到余男，余騎車上前用手拍打沈男車窗質問，不料沈一搖下車窗，就直接從駕駛座拿槍朝余男開槍，「只聽到一發槍聲，對方就開車逃了」。

沈男則反駁，稱他只是朝地板開槍警告，並沒有朝人或頭射擊，且開完槍就走了，也沒繼續跟對方爭執。但檢方不採信，依殺人未遂、非法持槍等罪嫌將沈男起訴。

不過，法院審理時，法官依據現場情況，認為沈男刻意將槍口往地下、余男足部位置射擊，客觀上致死可能性已大幅降低，其開槍射擊應是基於傷害犯意，而無殺人的不確定故意。