高雄高級住宅成喪屍菸彈分裝場 11人遭逮移送

鄭姓男子等6人組販毒集團，承租高雄鼓山區某高級住宅設喪屍菸彈分裝場，去年遭警方搜索並查獲市價約600萬元毒品等證物，後續再逮5名藥腳，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，專案小組去年12月間跟監負責送毒「小蜜蜂」駕駛車輛，當場查獲第三級毒品愷他命7包、第三級毒咖啡包45包、第三級毒品哈密瓜錠6顆、新台幣6萬3000元等證物，並逮捕一名負責送毒的男子。

警方循線追查掌握毒品分裝場位置，持搜索票到高雄市鼓山區美術館一帶新成屋搜索，查獲36歲鄭姓主嫌等6人及依托咪酯殘渣瓶50瓶、菸彈空瓶身4袋，另在其他送毒車輛內及共犯住處查獲依托咪酯菸油1瓶、依托咪酯菸彈1顆、依托咪酯殘渣瓶7瓶、第三級毒咖啡包9包、第三級毒品愷他命1包等證物。

警方表示，後續擴大清查再逮陳姓藥腳等5人到案，全案查獲毒品市價約600萬元，並在1月間將鄭男等11人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外經統計，去年查獲混合式毒品分裝場及持有大量混合式毒品案件共計46件，查扣混合式毒品3萬2996包，較前年同期增加1萬2084包，警方將持續打擊毒品犯罪。

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