彰化離奇情殺案 女子協助孩子的爸棄屍...檢今偵訊

彰化縣大村鄉大年初六凌晨驚傳情殺案，賴姓男子殺害朱姓前女友的李姓同居男友，賴男與朱女當天被逮捕，警詢一天多，兩人始終避重就輕，對運屍到荒涼排水溝交代不清，檢方今將偵訊賴、朱二人，釐清凶殺真正發生原因和細節。

據了解，朱女有三任男友，與第一任男友生育兩個孩子，與第二任賴姓男友生育一個孩子，一年多前與李姓男子同居但未生孩子。在工地打零工的賴男工作不穩定，經常找朱女談話，小年夜曾找朱女說要帶孩子相聚過年遭拒，與朱女、李男發生口角，朱女擔心賴男過年時會再上門，果然擔憂成真。

大年初六（2月3日）凌晨賴男到朱女住處說要談事情，李男出面阻擋，跟賴男一語不合大打出手，驚動四鄰，朱女在二樓照顧三名子女，聽到爭吵聲下樓查看，要求賴男離開，未料扭打時疑似賴男持刀刺中李男左胸，朱女見狀十分心慌，竟協助賴男騎機車運屍到附近荒涼排水溝棄屍。

隨後朱女回家陪伴孩子，賴男逃亡，警方接獲朱女住處附近民眾報案，立刻趕到朱女住家，並調閱路口監視畫面在花壇鄉逮捕賴男，縣政府社會處接到緊急通知派社工到朱女住家帶走三個孩子作緊急安置。

朱女、賴男起初不肯吐露案發情形與經過，警詢再三，賴男指出棄屍地點，警方趕到排水溝，發現李男躺在距離岸邊約兩公尺的溝底被水泡著，員警趨前一看已明顯無呼吸心跳，派員涉水抬上岸，今將相驗。