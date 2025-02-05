精舍殺人案有重大進展 北檢再聲押3名下毒手共犯

台北地檢署偵辦精舍殺人案有重大進展。52歲蔡姓女信徒因帳目處理問題遭凌虐致死，檢方先前羈押知名作家王薀後，分析搜索扣押物發現，女信徒幹子昀、梁碧茵也是殺人案核心成員，且犯後涉及丟手機、刪除對話紀錄滅證，昨天拘提交通部退休官員李宸宇等3人到案，檢察官廖維中漏夜偵訊，認為幹子昀、梁碧茵有串滅證之虞，依過失致死罪聲押禁見。

至於交通部退休副組長李宸宇案發時也在現場，因未涉及動手僅有不作為，且如實交代經過，訊後請回。同樣涉及凌虐的女信徒游秀鈴30萬元交保、黃文琪15萬元交保，均限制出境並實施電子監控，但游女遲至深夜覓保無著，檢方改向法院聲押。檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

專案小組指出，幹子昀、梁碧茵與游秀鈴態度相當不配合，且3人早就擬定一套說詞，對案情堅不吐實，3人堅稱主觀上沒有傷害蔡女意圖，會動手觸碰蔡女都是「宗教儀式」、「一切都是為她好」，個性相當狡猾，意圖卸責脫罪，因此有羈押必要。

全案起源於蔡女去年5月間，前往精舍要出家，精舍要求她先修行，若適合再剃度，蔡女從事會計工作，王薀認為蔡女有會計專長，讓她協助做帳，卻發現王薀私人帳務及精舍帳務有問題。去年7月間，王薀藉由茶室讀書會批鬥蔡女做錯事，過程中蔡女遭幹子昀、梁碧茵等人逼下跪、壓頭，王薀還指示信徒動手毆打蔡女，導致「橫紋肌溶解症」身亡。

事件爆發後，檢警發現蔡女銀行帳戶遭提領一空，緊急調閱監視器畫面，查出吳姓女住持等人，涉將蔡女放在推車上，還用膠帶捆綁，在颱風雨中將人從茶室推回精舍，檢方去年10月聲押吳姓住持等3人獲准。