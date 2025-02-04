精舍殺人案有新進展 北檢聲押核心成員幹子昀

台北地檢署偵辦精舍命案，因蔡姓女子遭凌虐致死，檢方依傷害致死罪羈押知名作家王薀，檢察官追查發現，女信徒幹子昀也是殺人案核心成員，且犯後涉及丟手機滅證，今天拘提到案時，態度相當不配合，檢方認為有串滅證之虞，深夜向法院聲請羈押。

另外，檢方在搜扣證物中，發現交通部退休副組長李宸宇也在案發現場，今同步拘提李宸宇、女信徒游秀鈴、梁碧茵、黃文琪等人，游秀鈴稍早以30萬元交保、限制出境並實施電子監控，但遲至深夜無人辦保，李宸宇則請回，其餘被告偵訊中。游秀玲覓保無著改聲押禁見。

檢警在案發現場發現游秀鈴、幹子昀、梁碧茵曾對蔡女進行拍打等「宗教儀式」，3人供稱這麼做是為了蔡女好，沒有要傷害她，更沒想到會釀出命案，3人對於被控過失致宇均否認，但檢方認3人涉嫌重大。至於李宸宇、黃文琪在旁觀看不作為，檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

全案起源於蔡女去年5月間，前往精舍要出家，精舍要求她先修行，若適合再剃度，蔡女原從事會計工作，王薀認為蔡女有會計專長讓她協助做帳，卻懷疑王薀私人帳務及精舍帳務均出問題；去年7月凱米颱風夜涉在精舍據點、茶室讀書會批鬥指責蔡女做錯事，過程中蔡女遭信徒等人逼下跪、壓頭，王薀指示或默許信徒動手毆打蔡女。

檢警調查，案發第一線場為茶室是精舍修行讀書會據點，精神領袖王薀在茶室幫信徒上課，案發後警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，懷疑生前恐遭虐打，且銀行帳戶遭姜女提領一空，緊急調閱監視器畫面查出吳姓女住持等三人，涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍。