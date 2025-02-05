北聯幫搶賭場 砍傷天道盟主小弟

薛男等人持刀械、辣椒水及模擬槍前往尋仇。記者黃子騰／翻攝

天道盟太陽聯盟春節期間在新北永和搞賭場，前天凌晨場內擠廿多人聚賭，北聯幫薛姓男子八人持刀闖入砍傷陳姓賭客並搶走十萬元；重傷陳男是天道盟盟主「鐵霸」曾盈富小弟，薛等人落網供稱尋仇砍錯人，警方存疑，依強盜等罪移送，防止火併。

據了解，卅七歲陳男曾是曾盈富司機，他背部被砍長達十七公分刀傷，送醫後脫險；曾盈富軍師「川園」上月廿三日才遭萬華區「同理會」成員擄走打斷腿，天道盟重要成員接連出事，在黑白兩道引發關注。

警方調查，太陽聯盟成員林姓男子趁農曆春節期間，在永和新生街一間民宅開設職業賭場，許多道上賭客聞風上門。

前天凌晨，北聯幫成員薛姓男子率七人分乘三輛車，持開山刀、西瓜刀和辣椒水前往，當時賭場聚集至少十九名賭客，加上太陽聯盟林男和盧男、尹男三名工作人員，一群人疑以麻將進行「推筒子」賭博。

薛等人衝進賭場後與眾人發生衝突，陳男成攻擊目標遭砍成重傷，薛等人逞凶後搶走十萬元現金逃逸。

陳男隨後被送醫，下背部有長達十七公分傷口，急救後脫險；警方獲報趕到，現場一片混亂，共帶回廿二人，並查扣麻將賭具、現金三萬多元，和一把彈簧刀及一罐依托咪酯煙油。

警方火速追緝，逮捕逞凶八名北聯幫成員，薛男供稱因日前與盧男在北市信義區夜店發生衝突，當天找人尋仇，現場混亂才砍錯人。

不過盧男就在現場卻毫髮無傷，加上陳男的身分敏感，眾人還打劫賭場，警方懷疑另有隱情，將八人依強盜、重傷害等罪嫌移送，檢方訊後命薛男三萬元交保，其餘七人限制住居。

盧男、林男、尹男三名賭場工作人員被依賭博罪移送，十九名賭客依社維法裁罰。