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北市精舍虐殺案 2女信徒遭聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

精舍殺人案，女信徒幹子昀涉過失致死罪遭檢方約談。記者張宏業／攝影
精舍殺人案，女信徒幹子昀涉過失致死罪遭檢方約談。記者張宏業／攝影

蔡姓女子疑遭台北市某私人佛教精舍人員凌虐致死案，台北地檢署昨天發動新一波搜索，拘提三名信眾，包括交通部退休副組長李姓男子，另有二名女信徒主動到案，五人案發當天均在現場，均列被告，其中女信徒幹子昀被懷疑涉嫌重大，深夜遭聲請羈押。

女信徒游秀鈴稍早以卅萬元交保、限制出境並實施電子監控，但遲至深夜無人辦保，轉為聲押；李姓男子請回。全案累計十一名被告，最早被檢方聲押獲准的吳姓住持、李男、姜女三人羈押四個月期滿，農曆年前獲交保，施以科技監控；被視為主嫌的作家王蘊仍收押。

台北地檢署昨指揮警方，搜索、拘提案發時在現場的游女、黃女、李男三人，同時策動幹姓、梁姓二名女信徒主動到案，另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

根據檢警調查，蔡女去年四、五月間前往精舍要出家，精舍要求先修行，適合再剃度，王薀認為蔡女有會計專長讓她協助做帳，事後懷疑帳目有問題，去年七月凱米颱風夜涉在茶室讀書會指責蔡女，過程中蔡女遭逼下跪、壓頭，王薀涉指示或默許信徒動手毆打蔡女。

案發第一現場茶室是精舍修行據點，警方獲報蔡女在精舍死亡，檢方發現遺體多處瘀痕，解剖死因為「橫紋肌溶解症」，懷疑生前遭虐打，且蔡女銀行帳戶遭姜女提領一空，才查出吳女等三人用推車將蔡女從茶室推回精舍。

檢方去年十月依殺人罪聲押吳女三人，法院依傷害致死罪裁定羈押禁見；檢方今年一月搜索、拘提疑為主嫌的王薀，查扣近二千七百萬元現金；王薀否認犯行，對金流交代不清，被檢方聲押禁見獲准。

此案現場茶室無監視器，多名相關人員手機換新，疑滅證隱匿事實，檢警為追查行凶者，陸續將十一人列被告，並約談藝人李威夫婦作證，全案近日可望明朗。

殺人 王薀 監控 聲押

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