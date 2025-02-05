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最大宗大麻栽種案 三環幫9人遭重判

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等10人，為國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等10人，為國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝

新竹三環幫成員池政勳等九人，涉承租倉庫與鐵皮工廠，打造無塵室環境種植大麻，並在工廠內收割、乾燥，警方去年搜出大麻四五一九株、種子一七八二粒，市值達廿億元。新竹地方法院依製造二級毒品罪，重判池政勳十年徒刑。

判決書指出，卅四歲池政勳、卅六歲林進崇共同策畫，前年八月起，在新竹縣承租倉庫建造千坪無塵室，種植大麻活株，待發芽後移植花盆內，現場架設可控制光照的燈具，以人工方式摘取葉片，並懸掛於乾燥室內，以冷氣機、除濕機等設備，乾燥製成大麻成品，再由同夥運輸販售。

調查指出，林等人為節省大麻工廠的用電支出，將電表封印鎖與鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪與指針，更動電表計量構件，使得電表轉盤減慢，持續竊電一三○萬度，減少電費高達五三九萬元。

全案因台電公司發現倉庫用電異常，通報新竹市警方，警方查獲大麻工廠，並展開突擊第二間大麻工廠，共查獲大麻四五一九株、種子一七八二顆與大麻膏、乾燥大麻花一批，逮捕池政勳、林進崇等九名嫌犯。

法官審酌，池男等人不以合法方式賺取錢財，無視毒品有戕害國人身體健康及危害社會安全之虞，共同於工廠大量種植大麻以製造第二級毒品，種植規模與數量為檢警破獲史上最大宗的大麻植株案，市值估計達廿億元，足供三○○萬人吸食。

法官依犯罪情節與惡性重大。將池政勳依共同犯製造第二級毒品罪判刑十年，林進崇六年二月，犯罪所得五三九萬元沒收；其餘七名嫌犯判處分別判處四年至五年四月。可上訴。

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