三環幫劉憲治告別式 150警戒備

新竹竹東「三環幫」要角劉憲治昨天行告別式，警方出動一五○名警力約制，包括配置衝鋒槍的特殊任務警力。記者陳正興／攝影

新竹縣竹東三環幫要角劉憲治日前在自家堂口遭斷掌中彈身亡，昨天舉行告別式，許多幫派堂口派人弔唁，警方出動一五○名警力到場約制，手持衝鋒槍，所有進出會場者掃臉部辨識ＡＰＰ，嚴防黑幫蠢動。

綽號「阿治」的劉憲治上月廿四日晚間，在竹東鎮北興路三環幫堂口二樓遭同幫另一批人突襲，現場一死五傷。

五嫌犯案後潛逃出境，警方先策動接應的郭姓男子上月廿六日自澳門返台，其餘五嫌廿九日陸續從日本、泰國返台投案，六人均遭羈押禁見。

劉憲治告別式場設在竹東轉運站附近，門口有對接引靈獅，高達九層的米塔一字排開；新竹警方昨天動員大批人力，上午七時許就到場，還持衝鋒槍戒備。

因全案疑為黑幫內鬥，警方在場外路口分批攔查，進入告別式場者逐一掃描臉部辨識ＡＰＰ，共查獲二名通緝犯和一名少年；警方也報請新竹地檢署檢察官指揮，嚴防有人藉機鬧事、尋仇。

三環幫活躍竹東一帶，曾暴力討債、詐騙、走私等非法手段擴展勢力；幫眾曾在新竹縣警局竹東分局長調動時，出動喪禮隊伍到分局前挑釁。

三環幫以往封閉，外地勢力難進入竹東，劉憲治是幫內要角，檢警初步調查，涉案五名主嫌與接應者都是三環幫成員，年齡卅歲左右，屬於幫內新生代。

據了解，嫌犯供稱私人恩怨，但檢警研判是幫中勢力惡鬥，已傳訊十四名證人，持續釐清案情中。