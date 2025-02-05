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竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝

聯合報／ 記者廖炳棋李奕昕／台北報導

竹聯幫幫主「么哥」黃少岑因肺病感染住院，昨天搶救不治，享壽75歲。圖／報系資料照
竹聯幫幫主「么哥」黃少岑因肺病感染住院，昨天搶救不治，享壽75歲。圖／報系資料照

竹聯幫幫主「么么」黃少岑昨天病逝台北榮民總醫院，接班人選受矚目；道上傳出數名具相當輩分及實力者，很可能將接掌幫主。警方研判接班不至於引發太大紛亂，持續蒐報情資，黃喪禮場面料將盛大，將規畫防制勤務。

七十五歲黃少岑近年健康不佳，有氣喘、糖尿病、高血壓，小年夜被送至台北榮民總醫院，昨上午不治。

黃出身台中，加入竹聯幫以作風強悍打出名號，獲時任幫主陳啟禮拉拔，陳卸下幫主親口要黃接任，後來黃入獄，「趙霸子」趙爾文被推舉代理幫主，但幫內主流體系始終只認黃為龍頭。

據悉，黃屬意愛堂前堂主「叩頭」劉振南接任幫主，劉是愛堂首任堂主，為陳啟禮逝世的扶棺八大老之一，後來轉型商人，在前副總統連戰兒子連勝文助選遭槍擊時，制伏槍手聲名大噪，但旗下成員較少，也已淡化幫派色彩。

仁堂的旗下有弘仁會明仁會、旭仁會、育仁會、文仁會，具有經濟實力又兵強馬壯，大哥「麥克」許瑞弘被看好有接班態勢及本錢。

平堂出身大老「偉強」孟維強，常代表竹聯幫參加公祭，曾整合堂口成立「竹聯幫聯誼社」擔任社長、擔任「竹聯四大餐會」召集人，被認為有機會上位。

警方說，竹聯幫各堂口、分會割據，各有生財之道，「上繳制度」漸式微，幫主影響力不比從前，連堂主都未必能完全控制小弟，應不至於因競爭幫主引發太大紛亂，但諸多堂口可能有人不服而出現分裂危機。

近年竹聯幫以明仁會、弘仁會「最高調」，幫眾屢屢涉案、作風凶狠，明仁會舉辦春酒排場浩大，弘仁會捲入尋仇互轟六十四槍擊案，成為警方掃黑首要目標。

直屬黃少岑的靜安會近年成立，主要由「老臣」組成，傳出是為扶植其兒子，有成員酒駕撞死人後攻擊到場員警，也被警方列為打擊重點。

弘仁會 明仁會 竹聯幫

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