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新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

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新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦精舍命案，因蔡姓女子凌虐致死，檢方依傷害致死罪羈押知名作家王薀、傳喚信徒藝人李威作證，檢方在搜扣證物中，發現交通部退休副組長李震宇也在案發現場，拘提搜索李震宇、女信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵、黃文琪共5人到案，游秀鈴稍早以30萬元交保、限制出境並實施電子監控，李震宇請回，其餘被告偵訊中。

檢警在案發現場發現游秀鈴、幹子昀、梁碧茵曾對蔡女進行拍打等「宗教儀式」，3人供稱這麼做是為了蔡女好，沒有要傷害她，更沒想到會釀出命案，3人對於被控過失致宇均否認，但檢方認3人涉嫌重大。至於李震宇、黃文琪則是在旁觀看，檢方另約談處理蔡女就醫的外籍人士作證。

全案起源於蔡女去年5間，前往精舍要出家，精舍要求她先修行，若適合再剃度，蔡女原從事會計工作，王薀認為蔡女有會計專長讓她協助做帳，卻懷疑王薀私人帳務及精舍帳務均出問題；去年7月凱米颱風夜涉在精舍據點、茶室讀書會批鬥指責蔡女做錯事，過程中蔡女遭信徒等人逼下跪、壓頭，王薀指示或默許信徒動手毆打蔡女。

檢警調查，案發第一線場為茶室是精舍修行讀書會據點，精神領袖王薀在茶室幫信徒上課，案發後警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，懷疑生前恐遭虐打，且銀行帳戶遭姜女提領一空，緊急調閱監視器畫面查出吳姓女住持等三人，涉將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，在風雨中將人從茶室推回精舍。

檢方去年10月依殺人罪聲押吳姓住持、李男、姜女三人獲准。檢警追查，茶室並無監視器，且多名相關人員手機早已換新，疑似滅證隱匿事實，為釐清蔡女生前遭誰狠心毒打，陸續拘提在場的王蘊等6名被告，也約談在場的李威夫婦作證，今陸續約談5名在場的被告到案，全案被告11人。

女信徒幹子昀涉過失致死罪遭檢方約談。記者張宏業／攝影
女信徒幹子昀涉過失致死罪遭檢方約談。記者張宏業／攝影

交通部 命案 王薀 監視器

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