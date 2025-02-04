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小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了
1名女子今天在臉書地方社團，自曝與已婚的新北市瑞芳警分局猴硐派出所陳姓所長有婚外情，陳還劈腿另名女子，「懇請警方正視此事，避免更多女生受害」。警方表示，接獲女子檢舉並調查屬實，陳男記過2次，調非主管職務。陳男今天手機關機，記者尚未能聯絡上他。
1名女子今在臉書「瑞芳大小事」貼文，指她與陳姓所長自2020年1月21日交往至2025年1月，兩人是從網路遊戲認識，陳說一直以跟太太相處不和睦，想找感情慰藉，造就兩人不正當交往。陳從板橋調任瑞芳期間，多次利用休假跟她約會，還「破解太太的手機定位」。
這名女子說，交往的第1年，她發現陳還有劈腿另1名女生，對她說是酒店妹，只有肉體關係，但卻交往2、3年，與跟她交往時間重疊8、9個月。她與已婚男子交往的事被家人知道後，陷入身心煎熬，決定分手。沒想到陳在分手後將她「封鎖」，聲稱她威脅他，她和家人不斷到對方凌遲。如此不公不義之事，不該官官相護包庇，懇請警方正視，以正警紀。
瑞芳警分局督察組長陳世偉表示，1月14日接獲這名女子檢舉陳男不當行為，調查後認定陳男違反「警察人員與人發生不正當感情交往處理要點」，並依規定記過2次，提報教育輔導及調整非主管職務，並不護短。分局重申警察人員應恪守紀律，秉持廉潔自律原則，對於任何違反警紀行為，都將秉持公正立場嚴格處理，絕不縱容。
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