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竹聯幫主黃少岑急救6次不治 靈堂最快今晚設於慈恩園

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫主「么哥」黃少岑農曆年前因病住院，近日病況惡化，今早因肺部感染病況惡化，榮總醫療團隊搶救、實施電療6次後仍無效，黃少岑妻子與家屬決定放棄，將黃少岑帶回家中安息，享壽75歲，靈堂最快今晚設於慈恩園。

黃少岑去世後，竹聯幫主由誰接掌成為話題，黃少岑生前點名愛堂「叩頭」劉振南，但因幫內大老有不同意見，黃少岑只好繼續擔任幫主職務，他生前設立的靜安會，網羅不少中生代堂主級人物，被視為嫡系子弟兵，其兒子黃金寶是警方提報的「準會長」。

竹聯幫體系龐大，未來誰接掌幫主，成為外界關注焦點，內部人士說，治喪委員會主委可能是接班人選之一，目前名單尚未出爐。

黃少岑近年因病鮮少於公開場合露臉，去年竹聯幫重量級元老董桂均驟逝，黃少岑有坐輪椅親自捻香，同年忠堂與東堂在桃園舉辦的春酒，他也有出席，最近老字號風堂堂主交接，新任堂主「雞坤」張坤吉接班，也是由他欽點，交接儀式在1月13日舉行，但他當時已住院治療，並沒有到場。

竹聯幫幫主「么哥」黃少岑因肺病感染住院，今早搶救6次仍不治，享壽75歲。圖／報系資料照
竹聯幫幫主「么哥」黃少岑因肺病感染住院，今早搶救6次仍不治，享壽75歲。圖／報系資料照

竹聯幫 黑道

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