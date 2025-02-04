竹聯幫主黃少岑急救6次不治 靈堂最快今晚設於慈恩園

竹聯幫主「么哥」黃少岑農曆年前因病住院，近日病況惡化，今早因肺部感染病況惡化，榮總醫療團隊搶救、實施電療6次後仍無效，黃少岑妻子與家屬決定放棄，將黃少岑帶回家中安息，享壽75歲，靈堂最快今晚設於慈恩園。

黃少岑去世後，竹聯幫主由誰接掌成為話題，黃少岑生前點名愛堂「叩頭」劉振南，但因幫內大老有不同意見，黃少岑只好繼續擔任幫主職務，他生前設立的靜安會，網羅不少中生代堂主級人物，被視為嫡系子弟兵，其兒子黃金寶是警方提報的「準會長」。

竹聯幫體系龐大，未來誰接掌幫主，成為外界關注焦點，內部人士說，治喪委員會主委可能是接班人選之一，目前名單尚未出爐。