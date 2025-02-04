竹聯幫主「么么」去世 內部傳新幫主可能是這3人

竹聯幫幫主「么么」黃少岑今天病逝台北榮總醫院，由於他生前未「欽點」接班人，竹聯幫新幫主人選引起關注。據傳，「愛堂」前堂主綽號「扣頭仔」的劉振南、綽號「偉強」的孟維強和「地堂」創始人「鍾馗」李宗奎，是最受矚目的人選。

竹聯幫首任幫主「鴨霸子」陳啟禮1995年去世前，曾欽點「么么」黃少岑接任幫主，但民國80年代國內治安機關連連掃黑，黃少岑暫避國外，幫內無首，幫眾推由趙爾文代理幫主，直到2007年黃少岑成為竹聯幫共主。

據知情人士了解，么么近年因氣喘長期治療，出入醫院，他曾欽點竹聯幫風堂由綽號「雞坤」的張坤吉接任堂主，但么么因病住院也未出席主持交接，直到今天么么在台北榮總醫院去世前，據說沒欽點接任幫主人選。

竹聯幫內暫未確定新任幫主，不過幫內傳出，前愛堂堂主「扣頭仔」劉振南在幫內深具分量，是接班人選之一。

前竹聯幫愛堂堂主「扣頭仔」劉振南。圖／本報資料照片

劉振南在竹聯幫精神領袖陳啟禮去世，在告別式上是引靈扶棺成員，在幫內頗具地位，又是么么器重人選，么么病情逐漸惡化時，便有傳聞「扣頭仔」可能成為接班人。他在2010年11月，現任國民黨副主席連勝文為當時台北縣副議長陳鴻源站台造勢，連勝文在台上遭林姓男子近距離開槍，劉振南在第一時間，急奪槍制伏林，聲名大噪。

竹聯幫內傳出另一接班人選「偉強」孟維強，出身竹聯幫八大堂口之中的「平堂」，是精神領袖陳啟禮的嫡系。黃少岑因病退居幕後，副幫主「大川」程大川協助執掌期間，孟維強曾跟隨程大川整合15個堂口，並成為「竹聯幫聯誼社長」，也是被看好的接班人。

孟維強（中）是竹聯幫大老級人物，出身年隸屬已故精神領袖陳啟禮嫡系的平堂。圖／本報資料照片

另名可能接班的人選是地堂創始人「鍾馗」李宗奎，是中華統一促進黨副主席。每當提及竹聯幫幫主接班人，他就被拱出，稱有可能接任幫主，但他也一再否認這種傳言，么么黃少岑病故，仍傳出他也可能是人選之一。

每提及竹聯幫主接任人選，綽號「鍾馗」的李宗奎就會被提出來。圖／本報資料照片

竹聯幫內因幫主黃少岑去世，又沒欽點接班人，令新幫主人選受矚目。據知情人士說，選新幫主已不像以前，幾個堂口開會就可以，現在有「堂」又有「會」，數量多了，可能要好幾十個堂或會決議，新幫主才可能出線，變數仍多。