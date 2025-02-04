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影／內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉公所春節期間舉辦年街與抽獎，今年頭獎汽車得主林女去年同樣抽中汽車，連日來引發熱議。連兩年抽中大獎機率是多少，數學老師算出，約等於1億分之4，機率和中威力彩頭獎相近。

內埔鄉公所春節期間舉辦年街與抽獎活動，今年有500攤進駐，預估累計30萬人潮，公所舉辦抽獎，今年一張摸彩券20元，獎項多元，大獎汽車、還有機車、電視，電動自行車等獎項。

今年的汽車抽獎公布後，現場主持人就發現跟去年抽到大獎是同一人林女。去年共5萬張摸彩券，林女拿到一張摸彩券，是女兒上台演出送摸彩券。今年一張摸彩券20元，林女昨3日受訪時說，她花1500元買75張，今年全部3萬8742張摸彩券，連兩年能抽到大獎機率是多少？

屏東高中數學老師張宮明說，若以去年5萬張摸彩券、中獎者投入1張彩券。今年3萬8742張摸彩券，中獎者投入75張彩券計算，連兩年抽中機率約等於1億分之3.87，若四捨五入相當於1億分之4。

張宮明說，去年中獎機率約5萬分之1，今年中獎機率約3萬8742分之75，連兩年中獎，依據古典機率乘法原理，兩者相乘，得出1億分之3.87；威力獎頭獎中獎機率約為1億分之4.4，兩個機率差不多。

連兩年抽中大獎機率是多少，數學老師算出，約等於1億分之4，機率和中威力彩頭獎相近。記者劉星君／攝影
連兩年抽中大獎機率是多少，數學老師算出，約等於1億分之4，機率和中威力彩頭獎相近。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉公所舉辦年街與抽獎活動，連兩年大獎汽車都由鄉長鍾慶鎮（右）抽出，連兩年竟然都抽到同一人。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉公所舉辦年街與抽獎活動，連兩年大獎汽車都由鄉長鍾慶鎮（右）抽出，連兩年竟然都抽到同一人。記者劉星君／翻攝

威力彩 屏東縣 彩券 頭獎

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