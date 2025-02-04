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獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮
彰化縣大村鄉驚傳情殺案，在建築工地打零工的男子，與前女友未婚育有一子，兩人後來分手，男子大年初六凌晨，找前女友的現任同居男友談判，未料男子卻雙手遭綑綁遭殺害，致命傷疑似左胸。發案後警方逮捕女子及同居男友，報請檢察官指揮偵辦。
大村鄉一名劉姓鄉民表示，新春期間某民宅爆出爭吵打鬧聲，大家都覺得奇怪，沒想到是凶殺案，純樸鄉下過年發生這樣的事實在駭人聽聞。
據了解，遇害男子與前女友未婚育有一名孩子，兩人分手後，女子成為單親媽媽，與現任男友同居，前男友疑舊情未了，時不時找她「談事情」，引起單親媽的現任男友不滿，兩男曾為此爭吵，也為親職教育觀念差異發生口角，過年前又發生衝突，單親媽十分憂心，未料憾事仍發生。
大年初六凌晨打零工男登門找前女友，同居男友出來當護衛，未料雙方一語不合又吵起來，驚動四鄰，好像聽到有人被殺痛苦呼叫，民眾即報警，警方趕到時，打零工男已被綑綁雙手，氣絕身亡，初步發現被一刀刺中左胸致命。警方逮捕單親媽及同居男友，報請檢方偵辦釐清凶殺案情。
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