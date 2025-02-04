快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

黑箱？內埔連2年同1人爽抽汽車 鄉長闢謠：需要為這事賠上政治前途嗎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，消息曝光後，驚覺不可思議，網友發現現場錄影畫面，連兩年頭獎都是抽出一團紙。鄉長鍾慶鎮今說，活動絕對公平、公正、公開。

對於網友質疑摸彩券抽起來是一坨？鍾慶鎮說，「一坨就是一坨啊，很多人也是一坨啊，甚至還有人摺星星、我的女兒還摺紙飛機」，有的人還摺烏龜「問鄉長，我的烏龜呢」。去年也是一坨嗎？鍾慶鎮說，「我也不知道，摸起來手感就是一坨」。

外界質疑作弊？鍾慶鎮反問，他作弊的動機、目的是什麼？作弊後面對他個人影響，對鄉公所信譽，他跟中獎人不認識，「我有需要為這一輛車子賠上內埔鄉公所的公信力嗎？我有需要為了這件事情賠上我個人的政治前途嗎？」

連兩次抽到汽車大獎都是同一人林女，林女是公所退休員工的媳婦，鍾慶鎮說，「對啊，就是這樣，這有什麼疑慮？」。媒體問，連公所員工自己買抽獎券摸抽到機車，也被網友質疑，鍾慶鎮說，「那該怎麼辦呢？」

對網路相關言論，鍾慶鎮說，要提告的話，內埔鄉公所是公家單位，若要對老百姓做法律動作，非必要不會採取，必要的當然會採取，也呼籲大家適可而止，對於一些中獎人的人身攻擊、他的個人評論，不可置之。

鍾慶鎮說，他相信，活動絕對是公平、公正、公開，難道還要叫當事人或他去測謊、去媽祖廟斬雞頭，還是要發誓切腹自殺嗎。

對於活動沒有請律師在現場公證，鍾慶鎮說，以前都沒有，未來考慮找公證單位，以前摸彩券是用贈送，這次一張賣20元，這部分值得商榷，所有活動都是一直在辦一直在改進。

對於檢方將剪報分他字案調查，鍾慶鎮說，歡迎、那也沒問題，OK。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東縣內埔鄉春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，消息曝光後，網友驚覺不可思議，網友發現現場錄影畫面，連兩年頭獎都是抽出一團紙。鄉長鍾慶鎮今說，活動絕對公平、公正、公開。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，消息曝光後，網友驚覺不可思議，網友發現現場錄影畫面，連兩年頭獎都是抽出一團紙。鄉長鍾慶鎮今說，活動絕對公平、公正、公開。記者劉星君／翻攝

彩券 頭獎

延伸閱讀

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

突暈眩 新竹男頭份大街自撞分隔島成烏龜翻

屏東內埔年節抽獎連兩年中轎車 得主：做公益回饋社會

你相信嗎？！ 屏東內埔年節汽車頭獎得主竟與去年同一人

相關新聞

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

彰化縣大村鄉驚傳情殺案，在建築工地打零工的男子，與前女友未婚育有一子，兩人後來分手，男子大年初六凌晨，找前女友的現任同居...

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

屏東縣內埔鄉過年舉辦年節大街並舉辦抽獎，今年頭獎汽車得主林女，去年也同樣抽中大獎汽車，今有網友根據現場影片發現，抽獎箱的...

黑箱？內埔連2年同1人爽抽汽車 鄉長闢謠：需要為這事賠上政治前途嗎

屏東縣內埔鄉春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，消息曝光後，驚覺不可思議，網友發現現場錄影畫面，連...

北市精舍女信徒遭凌虐致死 檢方今再搜索、拘提數名信徒

蔡姓女子疑遭台北市某私人佛教精舍人員凌虐致死，台北地檢署調查命案日前羈押疑似幕後主嫌作家王蘊，另涉推車運屍的吳姓女住持等...

台男在泰涉貓池詐騙落網 通緝出境當詐團主管騙走3千萬

台籍廖姓男子涉嫌在泰國以貓池從事詐騙，上月31日在曼谷被泰國警方查獲，他在台因詐欺案被通緝。刑事局表示，與泰警共同偵辦，...

台灣史上最大宗大麻植株案 竹東三環幫成員重判10年

新竹三環幫成員池政勳涉嫌在新竹縣租倉庫及鐵皮工廠種大麻，警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等9人，為國內史上查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。