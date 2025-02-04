黑箱？內埔連2年同1人爽抽汽車 鄉長闢謠：需要為這事賠上政治前途嗎

屏東縣內埔鄉春節舉辦年街活動與抽獎，大獎汽車得主林女去年同樣抽中大獎，消息曝光後，驚覺不可思議，網友發現現場錄影畫面，連兩年頭獎都是抽出一團紙。鄉長鍾慶鎮今說，活動絕對公平、公正、公開。

對於網友質疑摸彩券抽起來是一坨？鍾慶鎮說，「一坨就是一坨啊，很多人也是一坨啊，甚至還有人摺星星、我的女兒還摺紙飛機」，有的人還摺烏龜「問鄉長，我的烏龜呢」。去年也是一坨嗎？鍾慶鎮說，「我也不知道，摸起來手感就是一坨」。

外界質疑作弊？鍾慶鎮反問，他作弊的動機、目的是什麼？作弊後面對他個人影響，對鄉公所信譽，他跟中獎人不認識，「我有需要為這一輛車子賠上內埔鄉公所的公信力嗎？我有需要為了這件事情賠上我個人的政治前途嗎？」

連兩次抽到汽車大獎都是同一人林女，林女是公所退休員工的媳婦，鍾慶鎮說，「對啊，就是這樣，這有什麼疑慮？」。媒體問，連公所員工自己買抽獎券摸抽到機車，也被網友質疑，鍾慶鎮說，「那該怎麼辦呢？」

對網路相關言論，鍾慶鎮說，要提告的話，內埔鄉公所是公家單位，若要對老百姓做法律動作，非必要不會採取，必要的當然會採取，也呼籲大家適可而止，對於一些中獎人的人身攻擊、他的個人評論，不可置之。

鍾慶鎮說，他相信，活動絕對是公平、公正、公開，難道還要叫當事人或他去測謊、去媽祖廟斬雞頭，還是要發誓切腹自殺嗎。

對於活動沒有請律師在現場公證，鍾慶鎮說，以前都沒有，未來考慮找公證單位，以前摸彩券是用贈送，這次一張賣20元，這部分值得商榷，所有活動都是一直在辦一直在改進。

對於檢方將剪報分他字案調查，鍾慶鎮說，歡迎、那也沒問題，OK。

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