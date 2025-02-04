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同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

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同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉過年舉辦年節大街並舉辦抽獎，今年頭獎汽車得主林女，去年也同樣抽中大獎汽車，今有網友根據現場影片發現，抽獎箱的彩券幾乎都是平或折的，但頭獎兩次都是揉成一團。鄉公所昨表示，抽獎公正透明。屏東地檢署今說，將剪報分他字案調查。

連兩年都是同一人抽中汽車大獎，消息一出，網友嘆不可思議，也有人質疑黑箱。內埔鄉公所昨表示，抽獎公正透明。對今天有網友發現頭獎鄉長鍾慶鎮抽出後，兩次都是揉成一團紙，鄉長鍾慶鎮電話雖有通但轉語音信箱，無法得知其回應。

屏東地檢署表示，將剪報分他字案調查，民眾若有相關證據也可向檢方檢舉。

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屏東縣內埔鄉長鍾慶鎮抽出頭獎的摸彩券。記者劉星君／翻攝
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屏東縣 頭獎

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