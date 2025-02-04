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北市精舍女信徒遭凌虐致死 檢方今再搜索、拘提數名信徒
蔡姓女子疑遭台北市某私人佛教精舍人員凌虐致死，台北地檢署調查命案日前羈押疑似幕後主嫌作家王蘊，另涉推車運屍的吳姓女住持等3人羈押滿4個月，法院在農曆年前裁定交保施以科技監控。台北地檢署今再次執行搜索，並拘提與命案相關的數名信徒被告到案，將由檢察官複訊。
精舍命案涉及知名作家王薀，還有其信徒、藝人李威三度作證，引發社會關注，王薀遭羈押於台北看守所過年。檢方開工後今指揮搜索，並拘提蔡女死亡前，曾出現在茶室讀書會的數名被告信徒到案，將陸續由檢察官訊問。
全案起源於，蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。去年7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，且調閱監視器畫面，吳姓女住持等3人將蔡女放在推車上，用膠帶捆綁，從茶室讀書會推回精舍，去年聲押吳女3人獲准。
檢方調查命案疑雲，經查監視器畫面發現作家王薀在精舍讀書會現場，懷疑王薀疑似幕後藏鏡人，今年1月7日指揮北市警方拘提，9日聲押禁見獲准；農曆年前檢方三度傳喚藝人李威，也傳換李威妻子作證，釐清他們所知的相關案情。
由於吳姓女住持、信徒李男、姜女等3人，在去年7月凱米颱風天，將蔡女放置推車上，以塑膠袋覆蓋並用膠帶固定，一路推回精舍，3人供詞不同，因命案遭羈押滿4個月。檢方1月底向台北地方法院聲請停止羈押，北院裁定李、吳、姜，分別以50萬、60萬、70萬元交保，均限制出境出海及科技監控。
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