台男在泰涉貓池詐騙落網 通緝出境當詐團主管騙走3千萬
台籍廖姓男子涉嫌在泰國以貓池從事詐騙，上月31日在曼谷被泰國警方查獲，他在台因詐欺案被通緝。刑事局表示，與泰警共同偵辦，溯源追查。
警方調查，37歲廖姓男子涉詐欺案，去年1月被桃園地方法院發布通緝，前年已出境泰國；泰國警方追查詐騙集團貓池案件，聯繫刑事局駐泰聯絡官協查，鎖定廖涉案，上月31日在曼谷某民宅查獲他。
貓池可插入大批手機SIM卡，詐團常用於撥打詐騙電話或發送詐騙簡訊，廖是貓池機房主嫌或管理人，尚待調查。
據泰國媒體Khaosod報導，廖曾在鄰國擔任詐團主管，月入泰珠2萬5千元（約台幣2萬4千元），外加詐騙百分之5佣金，曾向泰國人騙得泰珠3700萬元（約台幣3500萬元），抽取18萬5千元（約台幣18萬元）。
報導指出，廖因信用卡詐欺案在泰國服刑10年，2020年出監，使用「SIM卡盒」詐騙，接收來自大陸及柬埔寨的設備，租用房間安裝；泰國警方查獲用於國際詐騙電話的15個SIM卡盒，在曼谷查獲廖，查扣電腦、手機、監視器，另查獲4名泰國人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言