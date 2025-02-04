台男在泰涉貓池詐騙落網 通緝出境當詐團主管騙走3千萬

台籍廖姓男子涉嫌在泰國以貓池從事詐騙，上月31日在曼谷被泰國警方查獲，他在台因詐欺案被通緝。刑事局表示，與泰警共同偵辦，溯源追查。

警方調查，37歲廖姓男子涉詐欺案，去年1月被桃園地方法院發布通緝，前年已出境泰國；泰國警方追查詐騙集團貓池案件，聯繫刑事局駐泰聯絡官協查，鎖定廖涉案，上月31日在曼谷某民宅查獲他。

貓池可插入大批手機SIM卡，詐團常用於撥打詐騙電話或發送詐騙簡訊，廖是貓池機房主嫌或管理人，尚待調查。

據泰國媒體Khaosod報導，廖曾在鄰國擔任詐團主管，月入泰珠2萬5千元（約台幣2萬4千元），外加詐騙百分之5佣金，曾向泰國人騙得泰珠3700萬元（約台幣3500萬元），抽取18萬5千元（約台幣18萬元）。