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台灣史上最大宗大麻植株案 竹東三環幫成員重判10年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹三環幫成員池政勳涉嫌在新竹縣租倉庫及鐵皮工廠種大麻，警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等9人，為國內史上查獲最大量大麻栽種。主謀竹東鎮三環幫成員池政勳被新竹地院依製造二級毒品罪重判10年、林進崇6年2月。

法官調查，前年8月起在竹縣租倉庫建造一千坪無塵室種大麻，栽種方法為以「土耕法」栽種大麻活株，將大麻種子分別種入栽培土及肥料盆內加以澆水、施肥、照顧，培育其發芽、成株後再將大麻幼苗移植於花盆內，並架設燈具設備控制光照，使用剪刀以人工方式摘取、蒐集、清理大麻植株，並將其放置於乾燥室內，以繩索吊掛並利用冷氣機、除濕機、電風扇等機器設備，乾燥製成大麻成品，採收製成乾燥大麻花，由同夥運走。

為節省大麻工廠的用電支出，林進崇將電表封印鎖及鉛封印剪開，破壞電表內部齒輪及指針，擅自更動電表計量構件，致使電表計量轉盤減慢，計量失效不準，接續竊電共130萬度，電費高達539萬元。由於台電公司發現該倉庫用電異常，通報新竹市警方追查，因而搜索查獲大麻、種子4519株、種子1782顆及大麻膏、乾燥大麻花一批，並逮捕9名犯嫌。

法官審酌，池男等人不思以合法方式賺取錢財，無視毒品對施用者健康之戕害及國家杜絕毒品犯罪禁令，明知施用毒品將散盡家財、連累家人，或為購買毒品鋌而走險者，不可勝計。

有戕害國人身體健康及危害社會安全之虞，仍共同於大麻工廠大量種植大麻以製造第二級毒品，此舉將有使製成的大麻花流入市面潛在危險，其等種植規模與數量均非微，為檢警所破獲史上最大宗的大麻植株案，市值20億足供300萬人吸食，犯罪情節與惡性重大。最後法官將池政勳依共同犯製造第二級毒品罪判刑10年，林進崇6年2月，犯罪所得539萬元沒收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等10人，為國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
警方搜出市價20億元共5659株大麻，查獲池等10人，為國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝

三環幫 大麻 新竹 毒品

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