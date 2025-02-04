影／抓到了！警方部署警力 三環幫角頭告別式查獲2名通緝犯

新竹縣竹東「三環幫」要角、綽號「阿治」的劉憲治過年前在堂口被斷掌中彈身亡，今天一早舉行告別式，新竹警方出動近150名警力到場維安，沿線周圍路段設置攔檢站，針對疑似幫派分子，攔檢盤查，警方於現場查獲涉1名洗錢案通緝犯、1名少年通緝犯及1名少年，依法處理。

劉憲治告別式會場在竹東轉運站附近，會場兩旁已排列9層的米塔，門口還有一對接引靈獅，十分壯觀。許多穿著黑西裝的人士出席，由於劉憲治是遭槍擊身亡，且疑似為黑幫內鬥案，警方不敢大意，今天早上7點起，已有大批警力部署，除了轄區竹東分局，縣內竹北分局、刑大與特殊警力都前來維安，共出動約150名警力。

竹東分局副分局長陳國棟表示，今天在沿線周圍路段設置攔檢站，針對疑似幫派分子，攔檢盤查，查獲3人，包含洗錢案通緝犯、少年通緝犯及1名少年，依法處理。