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影／三環幫大哥告別式特警持衝鋒槍維安 公祭後送靈4公里到火葬場

聯合報／ 記者陳正興郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東「三環幫」要角、綽號「阿治」的劉憲治過年前、1月24日在堂口被斷掌中彈身亡，今天一早舉行告別式，會場外9層的米塔一字排開，十分壯觀。今天現場來了大批人馬前來公祭，警方不敢大意，規畫150名警力到場，設攔檢點，記錄進出人士。公祭結束後，送靈車隊遊行竹東鎮4公里到火葬場

劉憲治告別式會場在竹東轉運站附近，會場兩旁已排列9層的米塔，門口還有一對接引靈獅，十分壯觀。許多穿著黑西裝的人士出席。由於劉憲治是遭槍擊身亡，且疑似為黑幫內鬥案，警方不敢大意，今天早上7點起，已有大批警力部署，除了轄區竹東分局，縣內竹北分局、刑大與特殊警力都前來維安，共約150名警力。

今天早上進行家祭和公祭後，送靈車隊將從竹東工業二街路口，從外環道路前往竹東火葬場，路線預計4公里，警方指出，目前部署第一階段以告別式的周邊範圍為主，出入口設立攔檢點。接下來第二階段以沿途車隊為主，防止有幫內衝突事件。報請新竹地檢署主任檢察官吳志平指揮，規畫勤務安排，加強防範治安事故發生。

劉憲治的告別式也有地方人士前來，新竹立委徐欣瑩到場致意拈香，十分鐘後隨即離去，竹東鎮代表會主席陳昌平等代表、地方村里長等也前來致意。

今天現場來了大批人馬前來公祭，警方不敢大意。記者陳正興／攝影
今天現場來了大批人馬前來公祭，警方不敢大意。記者陳正興／攝影
除了轄區竹東分局，縣內竹北分局、刑大與特殊警力持衝鋒槍等前來維安，共約150名警力。記者陳正興／攝影
除了轄區竹東分局，縣內竹北分局、刑大與特殊警力持衝鋒槍等前來維安，共約150名警力。記者陳正興／攝影
公祭結束後，將繞行竹東四公里到火葬場。記者陳正興／攝影
公祭結束後，將繞行竹東四公里到火葬場。記者陳正興／攝影
警方不敢大意，今天規畫150名警力到場，設攔檢點，對進出人士紀錄。記者陳正興／攝影
警方不敢大意，今天規畫150名警力到場，設攔檢點，對進出人士紀錄。記者陳正興／攝影

告別式 新竹 槍擊 火葬場 靈車

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