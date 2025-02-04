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三環幫大哥劉憲治今告別式 竹警動員150警力戒備

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東「三環幫」要角、綽號「阿治」的劉憲治過年前、1月24日在堂口被斷掌中彈身亡，今天一早舉行告別式，會場外9層的米塔一字排開，十分壯觀。據了解，警方今天規畫150名左右警力到場，防止幫派公開活動。

劉憲治告別式會場在竹東轉運站附近，公祭時間原本預計在今天上午10點舉行，外傳將提早半個小時進行。會場兩旁已排列9層的米塔，夜間閃著五顏六色的燈，門口還有一對接引靈獅，十分壯觀。

三環幫在竹東一帶相當活躍，過往透過暴力討債、詐騙走私等非法手段擴展勢力，曾在竹東分局局長陞遷時，出動喪禮隊伍，挑釁意味十足。三環幫幫主劉憲治身亡，檢警初步調查，這5名主嫌都是三環幫成員，年齡30歲左右，屬於幫內的新生代。

地方人士指出，三環幫以往相當封閉，外地勢力也難以進到竹東。劉憲治擔任幫主後，算是比較願意跟外界接觸，互相稍有往來，今天早上的告別式，應會有相關人士前來致意。

由於劉憲治是遭槍擊身亡，且疑似為黑幫內鬥案，警方不敢大意，今天早上7點起，已有警力部署，預估將有150名左右警力到場，在路口分區攔檢盤查，執行防範幫派組合公開活動，以應對可能的違法行為並維護治安。也已報請新竹地檢署檢察官指揮，規畫勤務安排，加強防範治安事故發生。

目前涉案的5嫌1車手都已回台投案，經法官裁准羈押禁見。據了解，他們雖異口同聲供稱此為私人恩怨，不過檢警不排除此為推託之詞，目前已傳訊14名證人、動員大量警力與調閱5百多支監視器，將繼續深入追查。

會場兩旁已排列9層的米塔，夜間閃著五顏六色的燈，門口還有一對接引靈獅，十分壯觀，圖為告別式的前一晚。記者郭政芬／攝影
會場兩旁已排列9層的米塔，夜間閃著五顏六色的燈，門口還有一對接引靈獅，十分壯觀，圖為告別式的前一晚。記者郭政芬／攝影

三環幫 告別式 幫派 新竹

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