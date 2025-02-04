凌虐少年逼當車手 兄弟被起訴

許姓兄弟招募少年當詐團車手，涉將一名少年關押在鐵皮屋，持電擊棒電擊生殖器，還拍下水管塞肛門凌虐影像，再威脅另名少女當車手。台北地檢署依人口販運防制法利用未滿十八歲之人實行犯罪、妨害自由等罪起訴許姓兄弟。

起訴指出，去年二月間，許姓兄弟囑附廖姓少年招募其他少年加入詐團當提款車手，廖姓、陳姓少年涉在二月廿八日約綽號「和尚」的少年佯稱吃早餐，強壓上車載至一處鐵皮屋監禁，期間許男、通緝中的陳姓共犯及廖姓、陳姓少年等人輪番施暴，逼迫被害少年當車手二周。

被害少年遭持電擊棒電擊生殖器，持西瓜刀反覆在身體滑移、恐嚇砍手，且遭拿香蕉插肛門凌虐；許等人還錄下過程存檔，讓被害少年身心受創。

被害少年遭拘禁期間，廖姓少年發Instagram限時動態招攬車手，一名少女聯繫後被載往鐵皮屋，反悔加入詐團，廖姓少年拿出凌虐照片，讓少女心生畏懼，被拘禁鐵皮屋期間遭用鋁棒毆打，還被下令與被害少年「和尚」互毆，被迫當車手。