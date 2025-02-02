新北男吸毒後竟開瓦斯點火 雙腿嚴重燒傷幸未波及無辜

新北市37歲胡男今天凌晨因吸毒神智恍惚，竟打開瓦斯桶造成瓦斯外洩。消防人員趕抵布設水線警戒，不料胡男不聽勸阻直接點火導致雙腿嚴重燒傷，救護人員將他救出後戒護送醫。警方在他家中起獲安非他命吸食器，詢後依毒品及公共危險罪送辦。

據了解，37歲胡姓男子今天大年初五凌晨12時許，在家中吸食安非他命後神智恍惚，竟將廚房的瓦斯桶搬到房間內，隨後打開開關造成瓦斯外洩。消防人員獲報趕抵現場，先布設水線預防並由警員在外圍實施警戒，消防人員進屋灑水準備將胡男帶出。

不料胡男不聽勸阻竟直接點火，火勢瞬間引燃燒傷胡男雙腿，所幸並未引發屋內其餘火勢。救護人員立即將胡男救出，由警員戒護送往醫院急救。警方搜索 胡男臥室時起獲安非他命吸食器2組，詢後將依毒品及公共危險罪嫌送辦。

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