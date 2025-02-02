吳靜怡控警跟蹤「心生恐懼」 蔣萬安：支持警方依法依規

台北市長蔣萬安上午到松山霞海城隍廟新春祈福參拜。 圖／北市府提供

政治評論員吳靜怡參加罷免藍委活動後，在臉書發文指昨天遭員警跟蹤，要求台北市長蔣萬安，立委徐巧芯說明；信義分局昨表示為避免衝突派員跟隨，逾越比例原則，分局長李憲蒼下達指令欠明確已自請處分。對此，蔣萬安上午受訪表示，警方責任就是確保安全，支持警方依法依規。

罷免藍白立委團體昨天在松山慈惠堂旁的虎山登山口申請「發春聯護民主」活動，並邀請政治評論員吳靜怡一同參加，吳靜怡事後在臉書發文指出，「請問蔣萬安市長、徐巧芯立委，大過年的，要求警員跟蹤我這個小老百姓意義在哪裡？一路從發春聯，離開廟宇到山下，再往101，再折回廟口拿遺忘的春聯，接著再到永春派出所又到信義微風，不離不棄」

蔣萬安上午到松山霞海城隍廟新春祈福參拜受訪，媒體問到此事，蔣萬安受訪指出，任何集會活動，警方的責任就是確保安全，避免衝突，「我的態度一向就是支持警方依法依規，在應有的範圍內執法」；媒體追問分局長自請處分進度如何？蔣萬安未再回答。

徐巧芯上午與蔣萬安同台，一起赴松山霞海城隍廟參拜，針對警方「跟蹤」一事，她受訪指出，這可能要問市府警察局；至於是否信義分局反應過度？她說，原本是說有人身安全的問題，但應該還是交給信義分局自己來說明，但她也說，行政單位真的非常非常的為難，希望大家雙邊可以放下對立，任何人如果發生任何意外或是不開心，這都是大家不願意樂見的。

徐巧芯說，雖然她是被罷免的一方，但是也希望要來罷免的人，都能夠平平安安的，大過年的時候，尤其今天看到這個松山霞海城隍廟這麼多的信眾一起來迎財神、招財神，這才是最重要的，希望大家都能夠平安、健康。另有媒體追問，會不會覺得擔心回到戒嚴、傷害民主，徐巧芯笑說，「這個太多了啦」這樣就說戒嚴、傷害民主，那以前過去算什麼呢？