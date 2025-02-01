高雄工頭殺害小工棄屍 橋檢聲押獲准

高雄建築工人方姓男子除夕前失蹤，家屬報警協尋，竟查出工頭施姓男子設計涉嫌殺害方男、奪走金項鍊並棄屍屏東滿州山區。昨天警方赴南投拘捕施男到案後才找到方的屍體。橋頭地檢署今晚依殺人、強盜罪嫌聲押禁見施男獲准。

方姓男子（61歲）的妹妹見到屍體，幾乎崩潰，認為施姓工頭（51歲）只因為哥哥要討3000元工資，就奪財害命，怒斥「太殘忍」、「太可惡」、「真的要判重刑，不要再有什麼廢死聯盟！」。

據了解，方姓男子家住高雄市楠梓區，從小成績不好但很顧家，國小時常遲到早退，甚至識字不多，老師見他常遲到，又屢罰不聽，趁機跟隨他，要瞭解他每天去哪裡，才發現他竟每天利用早上及放學去撿拾回收物賣錢，家庭訪問後，才問出他不會唸書，想存錢要給弟、妹讀書。

1月27日上午，施姓工頭約方男去楠梓區萬昌街某複合式保齡球館碰面，他赴約後便沒再回家。28日凌晨，妹妹趕緊報警協尋。警方調閱相關監錄系統，發現方男在保齡球館外，搭他人的休旅車離去，手機定位在屏東縣滿州鄉，一面通報屏東警方協尋，另面追查休旅車去向，才發現施姓工頭就是車主，立即追查施的去向。

直到29日春節，警方找到施妻，施妻說丈夫曾要她一起「跑路」。警方懷疑有蹊蹺，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，查出施姓工頭27日載方男到高雄市鳳山區誠義路停1棟2樓透天空屋，追去空屋驚見有拖行血跡和方男的拖鞋，懷疑方男遭不測。

警方專案小組追查施姓工頭下落，發現他搭火車等交通工具，輾轉到南投草屯落腳，昨天下午追到草屯拘捕施到案。

據查，施姓工頭在空屋推方男樓，見方昏迷便拖到休旅車上，又看見方有條金鍊和戒指，才持水果刀殺害方男，運到屏東滿州鄉港仔路山區，推下約10公尺深的坡崁棄屍。施男被捕後帶警方尋找屍體，昨晚果然找到方男屍體。