50歲以上女子為假投資詐騙高被害族群 警聯手髮廊防詐

為阻止詐騙犯罪，刑事警察局聯手知名連鎖髮廊，鎖定婆婆媽媽與愛美女性族群進行宣導，希望在美髮造型之餘，能夠提醒民眾注意防詐。

刑事局統計2024年第4季被害人財損金額，新台幣500萬元以上高額財損詐欺案件占總發生數3.1%，但損失金額卻高達211億6167萬餘元，占總財損金額56.9%，並以「假投資詐騙」最為嚴重。

警方剖析假投資詐騙案件被害人特徵，女性被害人為男性被害人2倍，50歲以上女性被害人約占4成，退休、家管及無業者約占3成。刑事局鎖定被害人族群，為強化觸及宣導這類高額財損被害人，認為髮廊是民眾日常生活的一部分，顧客群體多元，包含上班族、家庭主婦等不同客群，因此刑事局與知名連鎖髮廊攜手合作，在全台門市據點張貼反詐騙宣導海報，讓民眾在等待消費、服務過程中，接收防詐訊息，此外美髮師在與顧客互動中也能聊聊詐騙議題，藉此讓反詐訊息能夠引發討論並持續傳播，有效提高民眾警覺心，避免誤入詐騙陷阱。

為讓民眾便利瀏覽、查詢防詐相關資訊，強化民眾防詐意識，刑事局新建置「打詐儀表板」專網（https://165dashboard.tw/），期待能喚起民眾對於詐騙重視，阻止更多人受害，同時達到警惕效果。

除透過社群媒體、網站等網路平臺宣導反詐騙知識，警方也在實體生活中進一步強化宣導方式，依據分層分眾分齡宣導概念，在新的一年，刑事局展開與美髮業合作行動，深入民眾日常接觸據點，鎖定婆婆媽媽與愛美女性族群進行宣導，希望過年期間親友寒暄不忘互相提醒注意防詐。